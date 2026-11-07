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Çanakkale Çan'da tırla çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi

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Çanakkale Çan'da tırla çarpışan otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belirlendi
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde Çanakkale-Çan yolu Paşaköy sapağında tırla çarpışarak yanan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti. Ölen 2 kişinin otopsi ve kimlik belirleme işlemleri tamamlanırken cenazelerinin defnedileceği, tır sürücüsünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tırla çarpışarak yanan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

Çanakkale-Çan yolu Paşaköy sapağında dün gece T.B'nin kullandığı 17 HL 011 plakalı tırla çarpıştıktan sonra yanan otomobilde hayatını kaybedenlerin, Çan Devlet Hastanesindeki otopsi ve kimlik belirleme işlemleri tamamlandı.

Kazada, otomobilde yaşamını yitirenlerin Çan'da ikamet eden Semih Sevinç ve Yasin Gögeren olduğu tespit edildi.

Sevinç ve Gögeren'in cenazelerinin, hastanedeki işlemlerin ardından defnedileceği öğrenildi.

Tır sürücüsü T.B'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olay

T.B'nin kullandığı 17 HL 011 plakalı tır, Çanakkale-Çan yolunun Paşaköy sapağında, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobille çarpışmış, kazada alev alan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada yanan otomobilin olaydan önce başka bir araca çarparak kaçtığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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