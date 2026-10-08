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Çanakkale Çan'da motorundan duman yükselen otomobil alev alev yandı

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Çan'da seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi; sürücü aracı yol kenarına park etti ve otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, otomobilin ön kısmı kullanılamaz hale geldi ve jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, Terzialan beldesinden Çan ilçesi istikametine seyreden 17 ABK 604 plakalı otomobil Tepeköy ışıkları yakınlarına geldiği sırada sürücü motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Sürücü, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda otomobilin ön kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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