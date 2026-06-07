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Söğütalan Köyünde hayır yemeği düzenlendi

Söğütalan Köyünde hayır yemeği düzenlendi
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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı, 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti. Program Kur'an-ı Kerim ve Mevlid tilavetiyle başladı, öğle namazının ardından pilav, yoğurt ve tatlı ikram edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Söğütalan köyünde geleneksel köy hayrı 5 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Söğütalan köyündendeki hayır programı köy camiinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi Şerif Tilaveti ile başladı. Öğle namazının kılınmasının ardından köy meydanında misafirlere pilav, yoğurt ve tatlı ikram edildi.

Köy muhtarı Şeref Türker, "Geleneksel köy hayrımıza katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

Köy Hayrına, Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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