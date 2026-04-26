Çan'da geleneksel ilk köy hayrı yapıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan köy hayırları bu yılda düzenlenmeye başladı.

Çan ilçesi Çaltıkara köyünde düzenlenen geleneksel ilk köy hayrı 2 bin kişinin katılımı ile yapıldı. Öğle namazı öncesinde köy camiinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi şerif programı düzenledi. Kılınan öğle namazının ardından okul bahçesinde hayra katılan 2 bin kişiye 25 kazan keşkek ikram edildi. İlçe müftüsü Ergün Çelik'in yaptığı duada çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmesini diledi.

Köy hayrına Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çan Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE

