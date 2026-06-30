Çanakkale'de otomobilin kamyonete çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'den Çan istikametine seyreden İbrahim K'nin kullandığı 48 YH 932 plakalı otomobil, Çan ilçesine bağlı Hurmaköy yakınlarında aynı yönde ilerleyen Mehmet B. idaresindeki 17 YB 866 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Çan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim K. ile araçta bulunan eşi Hülya K. ile çocukları Deniz ve Eyüp Ali K, yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki Eyüp Ali K, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.