Samsun'da 3 Köyün Su İhtiyacını Karşılayan Yayla Gölünün Enerji Santrali Çalışmaları Sırasında Kurutulduğu Bildirildi

Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun'un Havza ilçesinde, üç mahallenin içme suyunu karşılayan Tepegöl göletinin Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Güneş Enerji Santrali (GES) çalışmaları kapsamında kuruduğu belirtildi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, köylülerle birlikte yaptığı açıklamada, "doğal sulak alanların doldurulup, sermayeye peşkeş çekildiğini" ifade etti.

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Hacıdede Mahallesi sınırlarında bulunan ve Hacıdede, Şeyhkoyun ile Ağdırhasan mahallelerinin içme suyu ile hayvanların su ihtiyacını karşılayan yayla gölünün, RES ve GES çalışmaları sırasında kurutulduğu iddia edildi.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, köylülerle birlikte gölün bulunduğu alanda açıklama yaptı.

Çan; Hacıdede, Şeyhkoyun ve Ağdırhasan mahallelerinin ortak yaylasında olduklarını hatırlatarak, "Tek adam rejiminin bir yandan 'Havza'yı ovalaştırdık' propagandası yaparken, bir yandan doğal tarım alanlarını, doğal sulak alanları doldurup, etrafını sınırlayarak sermayeye peşkeş çektiğine burada şahidiz" diye konuştu.

Havza Mübadele ve Balkan Bektaşi Türk Kültürü Cemevi Derneği Başkanı Hasan Gümüş ise buradaki su rezervlerinin üç köyün suyunu sağladığını ifade ederek, "Burada yaşayan bin 500 kişinin temiz su ihtiyacını karşılayan kaynak kurutuldu. Bu kötülüğü Müslüman olan yapmaz. Tepenin başında başka su yok. Gölün derhal eski haline getirilip tekrar doğaya kazandırılmasını istiyoruz. Burada kazandığınız para size hayır getirmeyecek, bereketini bulamayacaksınız. Bu kadar insanın, canlının vebali boynunuzda; Allah'ın adaleti er geç tecelli edecektir" dedi.

CHP Mahalle Sorumlusu Ender Yılmaz, "Bu içme suyu kaynağının bitmesi demek tarımın bitmesi, hayvancılığın bitmesi, çeşmelerin kuruması demek" ifadesini kullandı.

Ziraat Mühendisi Ozan Özkan da, "Meraya aktif olarak GES yapılması, Mera Kanunu'na aykırıdır. Ayrıca, proje kapsamında sunulan 1/5.000 ölçekli nazım imar planının ilgili hükümleri göz önüne alındığında, Tepegöl adlı doğal göle yapılan müdahalenin, köyün içme ve hayvancılık amaçlı sularını ne derece etkilediği araştırılmalıdır" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden bir kadın ise "O sarayında otursun, rahat yaşasın; biz de köyümüzde, bir avuç toprağımızda rahat yaşayalım" dedi.

Kaynak: ANKA