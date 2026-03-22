Çanakkale'de köy yolu sağanak yağış sonrası kapandı, bir araç suya kapıldı

Çan ilçesinde devam eden sağanak yağışlar sonrası Kocabaş çayının su seviyesi yükseldi. İlçeye bağlı Söğütalan ve Bilaller köylerini Uzunalan köyüne bağlayan köy yolu Kocabaş çayı bölümündeki menfez üzerinde sularının aşırı yağış nedeniyle yükselmesiyle ulaşıma kapandı. Suların yükselmesi üzerine yoldan geçmek isteyen aracın bir bölümü sulara kapıldı. Otomobil İbrahim Keskin tarafından traktör ile sel sularından çıkarıldı. Araçta 2 kişinin olduğu öğrenildi. Araçlarıyla köye ulaşmak isteyen bazı sürücüler ise yolun kapalı olması nedeniyle geri döndü. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı