Vali Ömer Toraman Etili Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Çan ilçesine bağlı Etili Köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Toraman, yapımı devam eden Etili Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasında da incelemelerde bulundu.

Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Çan Kaymakamı Dr. Emre Nebioğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile birlikte Etili Köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinleriyle sohbet eden Vali Toraman, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Vali Toraman, misafirperverliklerinden dolayı Etili Köyü Muhtarı Ersin Güven'e teşekkür etti.

Vali Toraman ve protokol üyeleri yapımı devam eden Etili Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasında incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı