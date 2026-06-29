Haberler

Çanakkale'de trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı

Çanakkale'de trafik kazası: 2'si ağır 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde otomobilin kamyonete arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çan-Çanakkale kara yolu Hurma köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Çan'a seyreden İbrahim K. yönetimindeki 48 YH 932 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mehmet B. idaresindeki 17 YB 886 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İddiaya göre otomobilin sollama yaptığı sırada kamyonetin kasasına çarpması sonucu otomobilin üst tavanı koptu. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim K. ile araçta bulunan eşi Hülya K. ve çocukları Deniz ile Eyüp Ali K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pentagon'dan 500 milyon dolarlık ihale! Listeye Ankara da girdi

ABD'den 500 milyon dolarlık ihale! Listede Türkiye de var
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarları kahredecek

Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarı kahredecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek

Dünyanın beklediği haberi verdi!

Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar hakkında karar verildi
Galatasaray'da Okan Buruk ile imza vakti

Okan Buruk imzayı atıyor!
'Yan bakma' tartışmasında nişanlısının yanında bıçaklanarak öldürüldü

Bir genç daha yan bakma kurbanı! Nişanlısının yanında vahşice katletti
Mide ve bağırsaklarından yarım kilo uyuşturucu çıktı

Polis şüphelenmekte haklıymış! Midesinden çıkanlar şok etti
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti