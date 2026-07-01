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Çanakkale'de yıldırım yangın çıkardı

Çanakkale'de yıldırım yangın çıkardı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde sabah saatlerinde yağmur yağışı sırasında eski mezarlık bölgesinde bir selvi ağacına yıldırım düştü. Yıldırımın çarptığı ağaçlar tutuşurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yıldırım düşme anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde düşen yıldırımın yangın çıkardığı anlar kameraya yansıdı.

Çan ilçesinde sabah saat 06.00 sıralarında yağmur yağışı başladı. Yağış esnasında eski mezarlık bölgesinde bir selvi ağacına yıldırım düşmesiyle ağaçlar tutuştu. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan yıldırım düşme anı kameralara anbean yansıdı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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