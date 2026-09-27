Çanakkale Çan Etili'de ikinci Pilav Etkinliği'nde 250 motosikletli bir araya geldi

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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bir araya gelen motosiklet tutkunları, bu yıl ikincisi düzenlenen Pilav Etkinliği'nde buluştu.

Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bulunan Kızılcıklık Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Çanakkale'nin yanı sıra Trakya ve Güney Marmara'dan yaklaşık 250 motosikletli katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen çekilişlerde motosiklet sürücülerine gözlük ve eldiven hediye edildi. Etkinliğe sağladığı katkılardan dolayı iş insanı İsmail Tülek'e, Çanakkale Motosikletliler Derneği Başkanı Erdinç Güler tarafından plaket takdim edildi.

Etkinlikte konuşan Çanakkale Motosikletliler Derneği Başkanı Erdinç Güler, motosiklet sürücülerinin trafikte güvenlik ekipmanlarını kullanmasının önemine dikkat çekti. Güler, özellikle kask kullanımının trafik kazalarında hayat kurtardığını belirterek motosiklet sürücülerine kask takmaları çağrısında bulundu.

Motosiklet tutkunlarının bir araya geldiği etkinlik, birlik ve dayanışma içerisinde gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı