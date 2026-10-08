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Çanakkale Çan'da tarımdan ormana sıçrayan yangında 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü

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Çanakkale Çan'da tarımdan ormana sıçrayan yangında 10 dönüm tarım arazisi zarar gördü
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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Göle köyünde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 10 dönüm tarım arazisi, 9 dönüm orman arazisi zarar gördü; jandarma inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormana sıçrayan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, 10 dönüm tarım arazi ile 9 dönüm orman arazisi zarar gördü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Göle köyünde çıktı. Bağlar mevkiinde tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 1 helikopter, karadan ise 4 arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangından 10 dönüm tarım arazi ile 9 dönüm orman arazisi zarar görürken yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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