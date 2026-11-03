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Jandarma, Çanakkale Çan'da kaybolan Alzheimer hastası Fevzi Kıran'ı sağ buldu

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Jandarma, Çanakkale Çan'da kaybolan Alzheimer hastası Fevzi Kıran'ı sağ buldu
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde mantar toplamaya giden Alzheimer hastası Fevzi Kıran (77), jandarma ve köylülerin aramasıyla sağ bulundu. Jandarma ekiplerince köye getirilen Kıran, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından evine bırakıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde mantar toplamaya giden kayıp Alzheimer hastası Fevzi Kıran (77) jandarma ekiplerince bulundu.

Çan ilçesine bağlı Uzunalan köyünde sabah saat 10.00 sıralarında ormanlık alana mantar aramaya çıkan Alzheimer hastası Fevzi Kıran'dan haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Çan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Fevzi Kıran'ın bulunması için arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına köylülerde destek verdi. Fevzi Kıran, köyden 1 kilometre uzaklıkta Yumru kaya ormanlık alanda sağ olarak bulundu.

Jandarma ekipleri tarafından köye getirilen Fevzi Kıran, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından evine bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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