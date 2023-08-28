Boks Haberleri - Boks Haber - Haberler

Boks Haberleri
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Maç oynanırken bile Messi'yi takip ediyor! Beckham'ın bizzat tuttuğu korumanın kimliği ortaya çıktı
Silahla kovaladığı sürücünün kaza yapıp yaralanmasına neden olan boks antrenörü tutuklandı
Kozan Belediyesi'nin milli sporcusu Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı
Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Yaz Spor Okulu'nda Kano Eğitimi Alan Öğrenciler Dragon Bot Şampiyonası'na Hazırlanıyor
Çin, Camp David Zirvesi'ndeki Güney Çin Denizi ve Tayvan açıklamalarını protesto etti
Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 500 çocuğa futbol eğitimi veriyor
Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: '2024 Paris Olimpiyatları'na kilitlenmiş durumdayız'
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: 2024 Paris Olimpiyatları'na Kilitlendik
Hakkari'de Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğrencileri Wushu Türkiye Şampiyonası'na Hazırlıyor
MULTİMEDYALI - Lübnanlı Türkmen sporcu Beyrut'ta kazandığı muaythai turnuvasını Türk bayrağı açarak kutladı
Son Şans film konusu nedir? Son Şans oyuncuları kimler? Film hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı?
Kozan Belediyespor sporcusu Azra Nur Çetin Türkiye Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu
Bakan Bak: "Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz"