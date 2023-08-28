Boks Haberleri - Boks Haber - Haberler

Haberler
Haberler ›› Boks Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Boks Haberleri

Boks haber, Boks son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ankara'nın Mamak Belediyesi Yaz Spor Kurslarını Sonlandırdı

Ankara'nın Mamak Belediyesi Yaz Spor Kurslarını Sonlandırdı

Boks - 9 Saat Önce
Trendyol, Türkiye'nin üretim gücünü Körfez'e taşıyor

Trendyol, Türkiye'nin üretim gücünü Körfez'e taşıyor

Boks - 9 Saat Önce
2024 Paris Olimpiyatları'nda Boks Kota Müsabakaları Tarihleri Açıklandı

2024 Paris Olimpiyatları'nda Boks Kota Müsabakaları Tarihleri Açıklandı

Boks - 25.08.2023
Maç oynanırken bile Messi'yi takip ediyor! Beckham'ın bizzat tuttuğu korumanın kimliği ortaya çıktı

Maç oynanırken bile Messi'yi takip ediyor! Beckham'ın bizzat tuttuğu korumanın kimliği ortaya çıktı

Boks - 25.08.2023
Dünya Boks Federasyonu'na 6 ulusal federasyon daha üye oldu

Dünya Boks Federasyonu'na 6 ulusal federasyon daha üye oldu

Boks - 24.08.2023
Köyler Arası Futbol Turnuvasında Sporcular Arasında Kavga Çıktı

Köyler Arası Futbol Turnuvasında Sporcular Arasında Kavga Çıktı

Boks - 24.08.2023
Silahla kovaladığı sürücünün kaza yapıp yaralanmasına neden olan boks antrenörü tutuklandı

Silahla kovaladığı sürücünün kaza yapıp yaralanmasına neden olan boks antrenörü tutuklandı

Boks - 23.08.2023
Binlerce genci buluşturan Altındağ Belediyesi Yaz Okulları Festivali

Binlerce genci buluşturan Altındağ Belediyesi Yaz Okulları Festivali

Boks - 23.08.2023
Kozan Belediyesi'nin milli sporcusu Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Kozan Belediyesi'nin milli sporcusu Avrupa Boks Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Boks - 23.08.2023
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya meydan dayağı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Momika'ya meydan dayağı

Boks - 22.08.2023
Konya'da dedesini bıçaklayan 14 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı

Konya'da dedesini bıçaklayan 14 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı

Boks - 22.08.2023
İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Olayı Sonrası Iraklı Salvan Momika Darp Edildi

İsveç'te Kur'an-ı Kerim Yakma Olayı Sonrası Iraklı Salvan Momika Darp Edildi

Boks - 22.08.2023
Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Yaz Spor Okulu'nda Kano Eğitimi Alan Öğrenciler Dragon Bot Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Yaz Spor Okulu'nda Kano Eğitimi Alan Öğrenciler Dragon Bot Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Boks - 22.08.2023
14 yaşındaki genç kız dedesini bıçakladı! 'Neden?' diye soranlara boks yaptı

14 yaşındaki genç kız dedesini bıçakladı! "Neden?" diye soranlara boks yaptı

Boks - 22.08.2023
14 yaşındaki kız dedesini bıçakladı, yakalanınca savunması şaşırttı

14 yaşındaki kız dedesini bıçakladı, yakalanınca savunması şaşırttı

Boks - 22.08.2023
Çin, Camp David Zirvesi'ndeki Güney Çin Denizi ve Tayvan açıklamalarını protesto etti

Çin, Camp David Zirvesi'ndeki Güney Çin Denizi ve Tayvan açıklamalarını protesto etti

Boks - 21.08.2023
İsveç'te Kur'an yakan Momika, boks eldivenli Müslüman gencin saldırısına uğradı

İsveç'te Kur'an yakan Momika, boks eldivenli Müslüman gencin saldırısına uğradı

Boks - 21.08.2023
Kozanlı Azra Nur Çetin Boks Avrupa Şampiyonasında yarı finalde

Kozanlı Azra Nur Çetin Boks Avrupa Şampiyonasında yarı finalde

Boks - 21.08.2023
Karabüklü boksörlerin hedefi altın madalya

Karabüklü boksörlerin hedefi altın madalya

Boks - 20.08.2023
Başkan Önsay ve milletvekilleri Erzincan 13 Şubat Şehir Stadını inceledi

Başkan Önsay ve milletvekilleri Erzincan 13 Şubat Şehir Stadını inceledi

Boks - 20.08.2023
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'deki ilçe kongresine katıldı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Manisa'deki ilçe kongresine katıldı

Boks - 20.08.2023
SPOR Akın Fight Arena D-Smart ve D-Smart GO'da nefesleri kesti

SPOR Akın Fight Arena D-Smart ve D-Smart GO'da nefesleri kesti

Boks - 20.08.2023
Canikli boksçu, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Canikli boksçu, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Boks - 20.08.2023
Minik atletler, milli takım için çalışıyor

Minik atletler, milli takım için çalışıyor

Boks - 20.08.2023
Akın Fight Arena müsabakaları nefesleri kesti

Akın Fight Arena müsabakaları nefesleri kesti

Boks - 20.08.2023
Karabüklü boksörlerin hedefi altın madalya

Karabüklü boksörlerin hedefi altın madalya

Boks - 20.08.2023
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Boks - 20.08.2023
Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 500 çocuğa futbol eğitimi veriyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nda 500 çocuğa futbol eğitimi veriyor

Boks - 18.08.2023
ABD'li boksör, Putin tişörtüyle rakibinin karşısına çıktı

ABD'li boksör, Putin tişörtüyle rakibinin karşısına çıktı

Boks - 17.08.2023
Boksör Kevin Johnson, Putin portresiyle tartıya çıktı

Boksör Kevin Johnson, Putin portresiyle tartıya çıktı

Boks - 17.08.2023
Çorum'da 'Yaşayan Stadyum' Projesi Hayata Geçirildi

Çorum'da 'Yaşayan Stadyum' Projesi Hayata Geçirildi

Boks - 17.08.2023
Samsun Tekkeköy'de Yaz Spor Okulları Gençlere Fırsat Sunuyor

Samsun Tekkeköy'de Yaz Spor Okulları Gençlere Fırsat Sunuyor

Boks - 17.08.2023
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, suçlamalara cevap verdi

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, suçlamalara cevap verdi

Boks - 17.08.2023
Endonezya Devlet Başkanı Eğitim Reformları İçin Çağrıda Bulundu

Endonezya Devlet Başkanı Eğitim Reformları İçin Çağrıda Bulundu

Boks - 16.08.2023
Samsunlu çift Yüksekovalı gençleri Türkiye Şampiyonluğuna hazırlıyor

Samsunlu çift Yüksekovalı gençleri Türkiye Şampiyonluğuna hazırlıyor

Boks - 15.08.2023
Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: '2024 Paris Olimpiyatları'na kilitlenmiş durumdayız'

Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: '2024 Paris Olimpiyatları'na kilitlenmiş durumdayız'

Boks - 15.08.2023
Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda Yaşar Doğular Yetişiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulu'nda Yaşar Doğular Yetişiyor

Boks - 15.08.2023
Türkiye Boks Federasyonu 2024 Paris Olimpiyatları'na Odaklandı

Türkiye Boks Federasyonu 2024 Paris Olimpiyatları'na Odaklandı

Boks - 15.08.2023
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: 2024 Paris Olimpiyatları'na Kilitlendik

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: 2024 Paris Olimpiyatları'na Kilitlendik

Boks - 15.08.2023
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Hedeflerini Açıkladı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Hedeflerini Açıkladı

Boks - 15.08.2023
Muhammed Dursun, Glory Kickboxing Turnuvası'na katılmayı hedefliyor

Muhammed Dursun, Glory Kickboxing Turnuvası'na katılmayı hedefliyor

Boks - 15.08.2023
Süper Lig'de İlk Haftanın Ardından

Süper Lig'de İlk Haftanın Ardından

Boks - 15.08.2023
Hakkari'de Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğrencileri Wushu Türkiye Şampiyonası'na Hazırlıyor

Hakkari'de Beden Eğitimi Öğretmenleri Öğrencileri Wushu Türkiye Şampiyonası'na Hazırlıyor

Boks - 15.08.2023
Fethiye Boks Gecesi'ne Yoğun Katılım

Fethiye Boks Gecesi'ne Yoğun Katılım

Boks - 14.08.2023
MULTİMEDYALI - Lübnanlı Türkmen sporcu Beyrut'ta kazandığı muaythai turnuvasını Türk bayrağı açarak kutladı

MULTİMEDYALI - Lübnanlı Türkmen sporcu Beyrut'ta kazandığı muaythai turnuvasını Türk bayrağı açarak kutladı

Boks - 14.08.2023
Son Şans film konusu nedir? Son Şans oyuncuları kimler? Film hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı?

Son Şans film konusu nedir? Son Şans oyuncuları kimler? Film hangi yıl çıktı, hangi ülke yapımı?

Boks - 13.08.2023
Kozan Belediyespor sporcusu Azra Nur Çetin Türkiye Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Kozan Belediyespor sporcusu Azra Nur Çetin Türkiye Boks Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Boks - 13.08.2023
Anthony Joshua, Robert Helenius'u nakavtla mağlup etti

Anthony Joshua, Robert Helenius'u nakavtla mağlup etti

Boks - 13.08.2023
Bakan Bak: 'Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz'

Bakan Bak: "Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz"

Boks - 11.08.2023
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz'

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "Ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin iradesine hiç kimse ipotek koyamaz"

Boks - 11.08.2023
title