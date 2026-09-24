Türkiye Genç Kadınlar Boks Milli Takımı, Kozan'da 15 günlük kampa başladı

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Türkiye Genç Kadınlar Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ile Gençlik Olimpiyatları öncesi hazırlıklarını Adana'nın Kozan ilçesinde sürdürüyor. İlk kez Kozan'da kamp yapan milli boksörler, 15 günlük kampın ardından uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Genç Kadınlar Boks Milli Takımı, üçüncü kamp etabı için Kozan'da bir araya geldi. Kozan'da kampa giren milli boksörler, yoğun antrenman programıyla şampiyonalara hazırlanıyor. Milli takım kadrosundaki 13 sporcu, 1 Ekim'de Karadağ'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıkacak. Milli boksörler, Avrupa Şampiyonası'nın ardından 17 Ekim'de yine Karadağ'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Milli takımın bir sonraki durağı ise 3 Kasım'da Senegal'in başkenti Dakar'daki Gençlik Olimpiyatları olacak.

Kozan'daki kampın dikkat çeken isimlerinden biri ise 17 yaşındaki Kozanlı milli boksör Azranur Çetin oldu. Dünya Şampiyonası ve Gençlik Olimpiyatları kadrosunda yer alan Çetin, Türkiye'den Gençlik Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan boksör olarak çalışmalarını memleketinde sürdürüyor. Çetin, uluslararası organizasyonlarda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Milli takımın Kozanlı Başantrenörü Fatih Öztürk, 2023 yılında Türkiye Gençler Şampiyonası'nın da Kozan'da düzenlendiğini hatırlatarak, milli takımın ilçede ilk kez 15 günlük kamp gerçekleştirdiğini söyledi.

Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, milli takım kampına ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Biz dünya olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı ile ilçemizde büyük bir gurur yaşıyoruz. Gençlerimizi burada ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı