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Mustafa Genç'in ringlere dönüşünü anlatan 'Son Raunt'un galası Ankara'da yapıldı

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Mustafa Genç'in ringlere dönüşünü anlatan 'Son Raunt'un galası Ankara'da yapıldı
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Yönetmenliğini Ahmet Selim Sabuncu'nun üstlendiği 'Son Raunt' belgesel filminin gala gösterimi Ankara'da yapıldı. Film, 1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç'in felç riskiyle yüzleştiği dönemin ardından ringlere dönüşünü anlatıyor.

Yönetmenliğini Ahmet Selim Sabuncu'nın üstlendiği 'Son Raunt' filminin gala gösterimi gerçekleştirildi.

1994 Gençler Dünya Boks Şampiyonu Mustafa Genç'in, felç riskiyle yüzleştiği zorlu bir dönemin ardından yeniden ringlere dönüşünü anlatan 'Son Raunt' belgesel filminin gala gösterimi Ankara'da gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Ahmet Selim Sabuncu'nun üstlendiği filmin 'pes etmeyenlerin hikayesi' sloganıyla gerçekleştirilen gala gösterimine Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, filme konu olan Mustafa Genç, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve davetliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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