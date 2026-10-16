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23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Avrupa şampiyonluğu hedefliyor

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23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'daki ikinci etap kampını sürdürüyor. Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan 20 sporcu, takım halinde birinci olma hedefiyle çalışıyor.

23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki ikinci etap kampı devam ediyor.

Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kapsamında çalışmalarını sürdüren milli takım kampına 20 sporcu katılıyor.

Antrenörlerden Ramazan Ballıoğlu, AA muhabirine, kampta teknik ve taktik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kampın pazar günü tamamlanacağını anlatan Ballıoğlu, "Bu kampınızın ardından bir kamp daha yapacağız. Süreç çok iyi. Sporcularımız kaliteli üst seviyede. Sporcularımızın motivasyonları çok güzel. Ellerinden geleni yapıyorlar. Kendilerine güveniyorlar." dedi.

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hedeflerine değinen Ballıoğlu, "Avrupa şampiyonasında takım halinde birinci olmayı hedefliyoruz. Geçen yıl olduk, bu yıl da olacağımızı düşünüyorum. Hırvatistan'da tarih yazacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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