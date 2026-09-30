Haberler

Galatasaraylı futbolculara kick boks yapmak yasaklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaraylı futbolculara kick boks yapmak yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Kulübü'nün futbolcularına kick boks yapmayı yasakladığı belirtildi. Gerekçe olarak Kick boks yaparken alınan darbelerin sakatlığı etkilemesi olarak gösterildi.

Galatasaray Kulübü, futbolcularının saha dışındaki fiziksel aktivitelerine yönelik dikkat çeken bir karara imza attı. 

KİCK BOKS YAPMAK ARTIK YASAK

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncuların kick boks yapmasını yasakladığı belirtildi. Kulüp yetkililerinin bu kararı almasındaki temel gerekçe ise kick boks antrenmanları ve dövüşleri sırasında alınan darbelerin sakatlık riskini artırması ve mevcut sakatlık süreçlerini olumsuz etkilemesi olarak gösterildi. 

SAKATLIK ENDİŞESİ YASAĞI GETİRDİ

Yeşil sahalardaki performans kaybının ve olası sakatlıkların önüne geçmek isteyen teknik heyet ve sağlık kurulu, futbolcuların müsabaka dönemlerinde bu tarz yüksek temaslı ve darbeli dövüş sporlarından uzak durmasını şart koştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Melek Baykal'dan Ali Hürol'a duygusal veda

Melek Baykal'dan duayen isme veda: Mekanın cennet olsun Ali
Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ın şiddet iddialarına yanıt: Şerefim üzerine yemin ederim

Şiddet iddiasını reddeden Levent İnanır: Bir erkek kadına böyle vurmaz
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKzy Vezy:

BUNA FUTBOLCU DIYEN GITSIN SU BALESİ İZLESİNNNNN

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!

Milyonlarca kişi izliyordu! Fenomenin foyası yıllar sonra ortaya çıktı
51 yaşındaki Nalan'ı iş yerinde öldürmüştü: Cinayeti itiraf eden katil zanlısı cezaevinde

Cinayeti itiraf etti: 2 çocuk annesini bıçaklayarak hayattan kopardı
Yerli telefonun ismini Erdoğan belirleyecek! 5 seçenek sunulacak

Yerli telefonun ismi ne olacak? Dikkat çeken Erdoğan detayı
'Fon mağduruyum' diyen Nihat Zeybekci'den yeni açıklama! O sözlere açıklık getirdi

"Fon mağduruyum" diyen Nihat Zeybekci'den bir açıklama daha
7 kez ölümden döndü, 1 milyon dolarlık piyangoyla yüzü güldü

7 kez ölümden döndü! Sonunda turnayı gözünden vurdu
İnfaza bir saat kala karar çıktı: İdam mahkumunun cezası ertelendi

Ölüm ensesindeydi! İnfaza bir saat kala karar çıktı
Mustafa Destici'den fon krizi çıkışı! 'Küçük yatırımcının zararı vurgunculardan karşılansın'

Fon mağdurlarının zararı nasıl giderilecek? Destici yolu gösterdi