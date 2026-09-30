Galatasaraylı futbolculara kick boks yapmak yasaklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Galatasaray Kulübü, futbolcularının saha dışındaki fiziksel aktivitelerine yönelik dikkat çeken bir karara imza attı.

KİCK BOKS YAPMAK ARTIK YASAK

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncuların kick boks yapmasını yasakladığı belirtildi. Kulüp yetkililerinin bu kararı almasındaki temel gerekçe ise kick boks antrenmanları ve dövüşleri sırasında alınan darbelerin sakatlık riskini artırması ve mevcut sakatlık süreçlerini olumsuz etkilemesi olarak gösterildi.

SAKATLIK ENDİŞESİ YASAĞI GETİRDİ

Yeşil sahalardaki performans kaybının ve olası sakatlıkların önüne geçmek isteyen teknik heyet ve sağlık kurulu, futbolcuların müsabaka dönemlerinde bu tarz yüksek temaslı ve darbeli dövüş sporlarından uzak durmasını şart koştu.