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Kick boksta rakibini 3-0 yenen dünya şampiyonu Yiğit Şişman Kastamonu'da karşılandı

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Kick boksta rakibini 3-0 yenen dünya şampiyonu Yiğit Şişman Kastamonu'da karşılandı
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İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda finalde İsrailli rakibini 3-0 mağlup eden milli sporcu Yiğit Şişman, dünya şampiyonu oldu. Şişman, memleketi Kastamonu'da ailesi, yakınları ve vatandaşlar tarafından çiçekler ve Türk bayraklarıyla coşkuyla karşılandı.

İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda finalde İsrailli rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu olan Milli Sporcu Yiğit Şişman, memleketi Kastamonu'da coşkuyla karşılandı.

Kastamonu'da yaşayan Milli Sporcu Yiğit Şişman, İtalya'da gerçekleştirilen Kick Boks Dünya Şampiyonası'ndan memleketine altın madalya ve kupayla döndü. Sırasıyla Çinli, Slovenyalı ve Özbekistanlı rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek finale yükselen Şişman, finalde İsrailli rakibini de 3-0 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Kariyerinde 8 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği bulunan ve 2025 yılında Muay Thai branşında dünya üçüncüsü olan Yiğit Şişman, şampiyonanın ardından memleketi Kastamonu'ya döndü. Kastamonu Havalimanı'nda toplanan Şişman'ın ailesi, yakınları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, genç sporcuyu çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşıladı. Alkışlar eşliğinde karşılanan ve omuzlarda taşınan genç sporcunun annesi Seyhan ile babası İmdat Şişman ise duygusal anlar yaşadı.

Bekir Bakari Shukakidze: "Çok mutluyum, çok gururluyum"

Yiğit Şişman'ın antrenörü Bekir Bakari Shukakidze, sporcusunun İsrailli rakibini mağlup ederek dünya şampiyonu olmasının tüm Türkiye'yi gururlandırdığını belirterek, "Şampiyona çok iyi geçti. Çok gururlu, çok mutluyuz. Sporcum gerekeni fazlasıyla yaptı. Çeyrek finalde Slovenyalı rakibini 3-0 yendi, yarı finalde de Özbekistanlı sporcuyu da 3-0 mağlup etti. En önemlisi finalde İsrailli rakibini mağlup etmesiydi. Hem dünya şampiyonluğunun heyecanı hem finaldeki rakibimizin İsrailli olmasından dolayı üzerimizde bayağı bir yük vardı. Şampiyonumuz çok şükür onu da 3-0 mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu. Çok mutluyum, çok gururluyum. Kastamonu, Türkiye bizimle birlikte mutluluk yaşıyor. Ne mutlu bize. Herkese teşekkür ediyorum, bizimle mutluluğumuzu paylaşıyorlar. Milli Takıma da başarılar diliyorum" dedi.

Yiğit Şişman: "Allah'a şükür, başardım"

Şampiyonada tüm rakiplerini 3-0'lık skorlarla mağlup ederek finale ulaştığını dile getiren Yiğit Şişman da, "Son adım kalmıştı. Allah'a şükür başardım. İsrailli rakibimi 3-0 yenerek şampiyon oldum. Çok mutlu, çok gururluyum. Destekleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Genç sporcunun annesi Seyhan ve babası İmdat Şişman da çok gururlu olduklarını belirterek, Yiğit Şişman'ı destekleyen ve yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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