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Diyarbakır'da okullara spor alanı

Diyarbakır'da okullara spor alanı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki iki ortaokulda, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Bakanlıklarının protokolü kapsamında spor alanları kuruldu. Uzman antrenörler eşliğinde öğrencilere tatami, boks ve uzak doğu sporları ekipmanlarıyla eğitim verilecek. Pilot bölge Oğlaklı'daki uygulama, diğer ilçelere de yaygınlaştırılacak.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki iki ortaokulda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında spor alanları oluşturuldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Oğlaklı TOKİ Emlak Katılım Ortaokulu ile Oğlaklı TOKİ Ortaokulu'nda okul içinde spor alanları oluşturuldu.

Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenk Öztekin, Milli Eğitim İl Müdür Vekili Bahattin Kocaman, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar, şube müdürleri ve okul idarecileri, okul içi spor alanlarında incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztekin, hayata geçirilen uygulamanın temel amacının okul çağındaki çocukları sporla daha kolay buluşturmak olduğunu belirtti.

Spor salonu bulunmayan okullarda uygun alanların değerlendirilerek öğrencilerin hizmetine sunulduğunu ifade eden Öztekin, oluşturulan alanların farklı branşlara uygun şekilde donatıldığını söyledi.

Öztekin, kurulan spor alanlarında tatami minderleri, boks ekipmanları ile karate, tekvando ve diğer uzak doğu sporlarına yönelik malzemelerin bulunduğunu kaydetti.

Oluşturulan alanların yalnızca fiziki düzenlemelerden ibaret olmadığını vurgulayan Öztekin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen uzman antrenörler eşliğinde öğrencilerin düzenli sportif eğitim aldığını belirtti.

Öztekin, şunları kaydetti:

"Amacımız sporu çocuklarımızın ayağına götürmek. Öğrencilerimizin okul ortamında güvenli ve ulaşılabilir alanlarda spor yapmalarını sağlıyor, aynı zamanda ailelerimizin ulaşım konusunda yaşadığı zorlukları da en aza indiriyoruz. Çocuklarımızı yalnızca spor alanları ve ekipmanlarla buluşturmuyor, alanında uzman antrenörlerimizle düzenli eğitim almalarını da sağlıyoruz. Böylece öğrencilerimiz hem eğitimlerini sürdürürken hem de nitelikli spor eğitimi alma imkanına kavuşuyor."

Uygulamanın ilk etapta pilot bölge olarak belirlenen Oğlaklı Mahallesi'nde hayata geçirildiğini belirten Öztekin, ilerleyen süreçte Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde de benzer spor alanlarının oluşturulacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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