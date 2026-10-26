Mike Tyson, menajeriyle geldiği İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi

Mike Tyson, menajeriyle geldiği İstanbul'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, İstanbul Havalimanı'na menajeri Vahap Oğuz Arslan ile geldi. Tyson'ı yapımcı Polat Yağcı karşılarken, daha önce birkaç kez bulunduğu İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'na menajeri Vahap Oğuz Arslan ile gelen Tyson'ı, yapımcı Polat Yağcı karşıladı.
Tyson, havalimanındaki açıklamasında, daha önce birkaç defa bulunduğu İstanbul'da olduğu için mutluluk duyduğunu ifade etti.
Kaynak: AA