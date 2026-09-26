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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği tarihi başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak tebrik etmesinin kendileri için büyük moral ve güç olduğunu belirtti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği tarihi başarı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla arayarak tebrik etmesinin kendileri için büyük moral ve güç olduğunu belirtti.

Türkiye Boks Federasyonunu açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadın Boks Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı başarı ve genel klasmanda elde edilen Avrupa ikinciliği dolayısıyla milli boksörleri, teknik heyeti ve Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu telefonla kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Suat Hekimoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Yoğun çalışma temposu ve yoğun gündemi arasında bizleri arayarak sevincimize ortak olan, her daim Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğunu hissettiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm boks camiamız adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini her zaman arkalarında hissetmenin kendilerine yeni hedefler yolunda moral ve güç verdiğini aktaran Hekimoğlu, "Türk boksunu dünyada hak ettiği en üst seviyeye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hekimoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a destekleri ve ilgisi için teşekkür ederken organizasyon boyunca Sofya'da milli boksörler ve kafileyle yakından ilgilenen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'ya da şükranlarını iletti.

Kaynak: AA
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