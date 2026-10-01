Galatasaray'da futbolculara kick boks yasağı

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Galatasaray'da futbolcuların saha dışında yaptıkları bireysel çalışmalarla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Sarı-kırmızılılarda oyunculardan sakatlık riskini artırabileceği gerekçesiyle kick bokstan uzak durmaları istendi.

343 Digital YouTube kanalında Galatasaray gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ali Naci Küçük, teknik heyet, sağlık kurulu ve yönetimin milli ara öncesinde futbolcuları bu konuda bilgilendirdiğini söyledi.

KICK BOKSA YASAK GELDİ

Futbolculara yapılan bilgilendirmede, darbe alınabilecek ekstra sporların sakatlık riskini artırabileceğine dikkat çekildiği belirtildi. Bu kapsamda oyuncuların kick boks yapmalarına izin verilmeyeceği aktarıldı. Ayrıca futbolcuların kulüp dışında gerçekleştirecekleri özel antrenmanlar konusunda Galatasaray'ı bilgilendirmeleri istendi.

EN AZ 4-5 FUTBOLCU YAPIYOR

Alınan kararın yalnızca Abdülkerim Bardakcı'ya yönelik olmadığı da belirtildi. Galatasaray kadrosunda en az 4-5 futbolcunun kick boks yaptığı ifade edilirken, uygulamanın tüm takımı kapsadığı kaydedildi.