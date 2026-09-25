Haberler

Busenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Busenaz Sürmeneli üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli milli boksör Busenaz Sürmeneli, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası 70 kilo finalinde İngiliz rakibi Chantelle Reid’i 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

  • Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda 70 kilo finalinde İngiliz Chantelle Reid'i 5-0 yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu.
  • Busenaz Sürmeneli'nin Avrupa Şampiyonası kariyerinde 2 altın ve 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalyası bulunuyor.
  • Milli boksör Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde İrlandalı Aoife O'Rourke'a yenilerek 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Bulgaristan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda ringe çıkan milli boksör Busenaz Sürmeneli, 70 kilo final müsabakasında İngiliz Chantelle Reid ile karşı karşıya geldi. 

BUSENAZ SÜRMENELİ ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ ZİRVEDE

Müsabaka boyunca rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen milli sporcu, karşılaşmadan 5-0’lık net bir skorla galip ayrılarak şampiyonluğa uzandı. Kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanan Busenaz Sürmeneli, bu başarıyla birlikte organizasyondaki toplam madalya sayısını 4’e çıkardı. Milli boksörün Avrupa Şampiyonası kariyerinde 2 altın ve 2 bronz madalyası bulunuyor.

BÜŞRA IŞILDAR GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI

Milli boksör Büşra Işıldar, ise 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı. 75 kilo finalinde İrlandalı sporcu Aoife O’Rourke ile karşılaşan 24 yaşındaki sporcu, mücadeleden mağlup ayrılarak Avrupa ikincisi oldu. Gençler kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Büşra Işıldar’ın, büyükler kategorisinde Dünya Şampiyonası’nda gümüş, Avrupa Şampiyonası’nda ise bronz madalyası var.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Polonya'dan tedirgin eden Rusya uyarısı: Bu yıl büyük bir şey hazırlıyorlar

Dünyayı tedirgin eden savaş uyarısı! Bu kez tarih verdi

7 yaşındaki öğrencinin çantasından tabanca çıktı, babası gözaltına alındı

7 yaşındaki öğrencinin çantasından silah çıktı, babası gözaltında

Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Arda mı, Mbappe mi? İşte dev maçın muhtemel 11'leri ve detayları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler

Miras kavgası büyüyor! Kadir İnanır'ın yeğeninden olay sözler
Kadın futbolunda şaşkına çeviren final! Maç bitti, kavga başladı

Kadın futbolunda şaşkına çeviren final!
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın

Türkiye resti çekti, verdiği tepkiye dikkat
Bakan Gürlek duyurdu! MASAK'ta casusluk soruşturması

MASAK'ta casusluk soruşturması! 3 eski başkan ifade verecek
İran, ABD'ye savaşın bitişi için yeni teklif: Hürmüz Boğazı açılacak, nükleer masa yeniden kurulacak

İran barış için adımı attı: ABD'ye 7 günlük şartlı teklif
Oktoberfest'te röntgenci skandalı! 32 binden fazla video ortaya çıktı

Dünyaca ünlü festivali sapıklar bastı
Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu

Türk kadını tarih yazmaya devam ediyor!