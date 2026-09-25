Milli boksör Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonu

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2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli boksörümüz Hatice Akbaş, muazzam bir performansa imza atarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı ve altın madalyanın sahibi oldu.

HATİCE AKBAŞ, AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Kadınlar 51 kilo final müsabakasında ringe çıkan milli boksör, İspanyol rakibi Laura Fuertes Fernandez ile karşı karşıya geldi. Üstün bir oyun sergileyen ve rakibine şans tanımayan Hatice Akbaş, karşılaşmayı kazanarak 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda zirveye adını yazdırdı.

TÜRK BOKSUNA BİR BÜYÜK BAŞARI DAHA

Karşılaşmanın ardından İstiklal Marşımızı salonda dinlettiren milli sporcumuz, Türk boksuna unutulmayacak bir büyük başarı daha kazandırdı.

''ÖNCE BABAMA, SONRA ÜLKEME ARMAĞAN EDİYORUM''

Altın madalya kazanan Hatice Akbaş, mücadelenin ardından açıklamalarda bulunarak "Madalyamı önce babama, sonra da ülkeme armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.