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17 ve 19 Yaş Altı Boks Milli Takımı, şampiyonalar için Adana'da kampa girdi

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17 ve 19 Yaş Altı Boks Milli Takımı, şampiyonalar için Adana'da kampa girdi
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17 ve 19 Yaş Altı Boks Milli Takımı, Avrupa ve dünya şampiyonaları için Adana'nın Kozan ilçesinde hazırlık kampına girdi. Sporcular çalışmalarını İsmet Atlı Millet Bahçesi'nde sürdürürken Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı hazırlık müsabakalarını takip etti.

17 ve 19 Yaş Altı Boks Milli Takımı, Avrupa ve dünya şampiyonaları için Adana'da hazırlık kampına girdi.

Milli sporcular, organizasyonlar için kamp çalışmalarını Kozan ilçesindeki İsmet Atlı Millet Bahçesi'nde gerçekleştiriyor.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, milli sporcuları ziyaret ederek hazırlık müsabakalarını takip etti.

Atlı, sporculara İsmet Atlı Müzesi'ni gezdirerek ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini tanıttı.

Milli Takım Başantrenörü ve Kozan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatih Öztürk de sporcuların kamp çalışmalarında görev alıyor.

Kaynak: AA
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