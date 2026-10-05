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MSB, 8'inci Komando Eğitim Tugayı'nın Somalili askeri personele eğitim verdiğini açıkladı

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MSB, 8'inci Komando Eğitim Tugayı'nın Somalili askeri personele eğitim verdiğini açıkladı
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MSB, 17 Ağustos-24 Eylül arasında 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığınca Somalili misafir askeri personele eğitim verildiğini açıkladı. Eğitimlerde helikopter inme ve binme, askeri dağcılık, ilk yardım, mayın/EYP, mekanik nişancılık, Türkçe dil, TBE/SBE, kick boks yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 17 Ağustos ile 24 Eylül tarihleri arasında 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından, Somalili misafir askeri personele çeşitli alanlarda eğitimler verildiğini bildirdi.

Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "17 Ağustos-24 Eylül, eğitimde tecrübe, sahada güçlü iş birliği. 8'inci Komando Eğitim Tugay Komutanlığımız tarafından Somalili misafir askeri personele; 'Helikopter İnme ve Binme, Askeri Dağcılık, İlk Yardım, Mayın/EYP, Mekanik Nişancılık, Türkçe Dil, TBE/SBE ve Kick Boks Eğitimleri' verildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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