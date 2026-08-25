Antrenöre izin yok, şampiyonluklar geldi

Tunceli'de 18 yıldır kickboks, boks ve muaythai branşlarında şampiyonlar yetiştiren milli takım antrenörü Gürsel Tayam, 2026 yılında turnuvalara katılmak için valilikten izin alırken çalıştığı Munzur Üniversitesi'ne takıldı. Düzeni bozduğu iddia edilerek üniversiten izin verilmeyen Tayam, kendi özel izinlerini kullanarak öğrencilerini turnuvalara götürüp 6 Türkiye ve 3 Dünya Kupası derecesi aldı.

Tunceli'de yaklaşık 18 yıldır kickboks, boks ve muaythai branşlarında sporcular yetiştiren, Türkiye ve dünya çapında dereceler elde eden Dersim Kick Boks Spor Kulübü Başkanı, Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Muaythai Tunceli İl Temsilcisi Gürsel Tayam, Munzur Üniversitesi'nde yaşadığı izin sorunuyla gündeme geldi. 17 yıldır Munzur Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tayam, geçmiş yıllarda valilik olurlarıyla görevli izinli sayılarak müsabakalara katıldı. Bu senede valilik tarafından izin verilirken iddiaya göre Munzur Üniversitesi 'Düzen bozuluyor' bahanesiyle Tayam'a izin vermedi. Bunun üzerine kendi özel izinlerini kullanarak 2 Türkiye Şampiyonası ve 1 Dünya Kupası'na katılan milli antrenör Tayam, 6 Türkiye derecesi ve 3 Dünya Kupası derecesiyle döndü. Tunceli ve Türkiye'yi temsil etmek için müsabakalara katıldıklarını aktaran Tayam, daha önceki rektörlerin kendisine bir sıkıntı yapmadığını ve hatta çağırıp tebrik etiklerini söyledi. Sorduğunda 'düzen bozuluyor' gibi çok basit bahanelerle geçiştirildiğini aktaran ve bunun bir nevi mobbing olduğunu vurgulayan Tayam, "Özel iznimizi kullandığımızda yine düzen bozulmuyor mu? 5 gün, 10 gün Türkiye şampiyonasına gittiğimiz ve ilimizi temsil ettiğimiz zaman düzen mi bozuluyor?" ifadelerini kullandı.

"2026 yılında ne yazık ki rektör hocamız valilik olurlarına izin vermedi"

Özel iznini kullanarak gittiği Dünya Kupası ve Türkiye Şampiyonasından ciddi başarılar elde ettiklerini belirten Gürsel Tayam, "2008 yılından bu yana ilimizde kickboks, boks ve muaythai branşlarında dersler vermekteyiz, maçlara gitmekteyiz. Yaklaşık 18 yıldır ilimizde bu faaliyetlere aralıksız devam etmekteyiz. 2008'den 2014 yılına kadar Gençlik Spor İl Müdürlüğünde gönüllü olarak antrenörlük yaptım. 2014 yılında Dersim Kick Boks Spor Kulübümüzü kurduk. Bugüne kadar ara vermeden faaliyetlerimize devam ediyoruz. Ayrıca 17 yıldır Munzur Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Maçlara sürekli valilik oluruyla, görevli izin sayılarak gidiyorduk. Ancak bu sene, 2026 yılında ne yazık ki rektör hocamız valilik olurlarına izin vermedi. 2 Türkiye Şampiyonası ve bir Dünya Kupası'na. Buralardan da 6 Türkiye derecesi, 3 Dünya Kupası derecesiyle geri döndük. İsterdim ki kendi özel iznimi kendi özel hayatıma kullanayım. Benim de bir ailem var, yatalak bir annem var. Kendi özel iznimi bu şekilde kullanmak isterdim. İznimi kullanmayıp maça gitmeseydim, çocuklar bir yıl boyunca emek veriyor. Her yıl faaliyetler düzenleniyor. Bir yıl boyunca bu çocuklar bu faaliyetlere hazırlanıyor. O maça gitmedikleri zaman çocuklar için büyük bir kayıp oluyor" dedi.

"Daha önce rektör hocalarımız bize kesinlikle bir sıkıntı oluşturmuyor"

Söz konusu şampiyonalarda Tunceli'yi ve ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiğini belirten Gürsel Tayam, Munzur Üniversitesi'ne de ilk şampiyonluklarını getirdiğini ancak tebrik edilmediğini ifade etti. Valilik oluruyla görevli izinli olmasının rektörlük tarafından engellendiğini aktaran Tayam, "Sonuçta ben bu turnuvalara keyfi olarak gitmiyorum. Türkiye Şampiyonası'na ilimizi temsil etmek için gidiyorum. Ondan sonra da ülkemizi dünyada temsil ediyorum ki ettim. Dünyanın her yerinde ilimizi en iyi şekilde temsil ettik. Dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, onlarca Türkiye şampiyonu çıkarıp bunun ödülünü de bu şekilde aldık. İnşallah önümüzdeki senelerde de bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah turnuvalara giderken bir daha bu şekilde bir gölge düşmez. 2026 bizim için üzücü bir yıldı. İsterdim ki hocamız çağırıp bizi bir tebrik etseydi, başarılarımızın arkasında dursaydı. Daha önce rektör hocalarımız bize kesinlikle bir sıkıntı oluşturmuyordu. Hatta çağırıp tebrik ediyorlardı. Munzur Üniversitesi'nin 2008 yılında yani kurulduğundan beri herhangi bir şampiyonluğu yoktu. Orada benim sporcum okuyordu. 2022 yılında muaythai ve kick boks branşlarında 2 şampiyonluğu bizim sporcumuz götürdü" diye konuştu.

"İlimizi temsil ettiğimiz zaman düzen mi bozuluyor"

Şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getiren Tayam, "Valilik olurlarıyla görevli izinli gidip geliyorduk. Ama 2026 yılında ne yazık ki bana bu konuda herhangi bir izin verilmedi. Sorduğumda da 'düzen bozuluyor' gibi çok basit bahanelerle geçiştirildi. Bu da bizim için bir nevi mobbing oldu. İsterdik ki bize bu konuda destek verilseydi. Rektör hocamız 'özel iznini kullansın' demişti. Özel iznimizi kullandığımızda yine düzen bozulmuyor mu? 5 gün, 10 gün Türkiye şampiyonasına gittiğimiz zaman ilimizi temsil ettiğimiz zaman düzen mi bozuluyor? Bu çok basit bir bahane. Sonuçta üniversitemizde okuyan güvenlik görevlilerimiz Mazgirt'e gönderildi. Yaklaşık 3 4 yıldır orada üniversite olmamasına rağmen boş bir üniversitede bekliyorlar. Ovacık ve Pülümür'de de aynı şekilde. Yıllardır orada boş bir üniversitede bekliyorlarken biz 5 10 gün ilimizi temsil etmeye gidince mi düzen bozuluyor? Sendika temsilcilerimizi devreye koydum, Rektör hocamızla görüşme talep ettim ama ne yazık ki bizimle görüşmek istemedi. Yoğunluk gibi bahanelerle geçiştirip gitti" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı