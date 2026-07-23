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Kadına şiddet sanıldı gerçek başka çıktı

Kadına şiddet sanıldı gerçek başka çıktı
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Elazığ'da gece geç saatlerde bir kadın ve erkeğin boks antrenmanı yaptığı anlar, kadına şiddet gibi algılanarak güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşın tepkisiyle grup kaçıştı.

Elazığ'da gece geç saatlerde kadına şiddet gibi algılanan görüntüler işin aslı ortaya çıkınca şaşırttı. Bir kadın ile erkeğin boks antrenmanı yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Sanayi Mahallesi'nde geçtiğimiz gece geç saatlerde kadına şiddet olayını andıran ancak gerçeğin çok farklı olduğu ilginç anlar yaşandı. Caddede yürüyen bir gruptaki bir kadın ile bir erkeğin karşılıklı hamleleri ilk bakışta kavga izlenimi verse de olayın boks antrenmanı olduğu anlaşıldı. Görüntülerde, kadının ve erkeğin ringdeymişçesine boks yaptığı, gruptaki diğer iki kişinin ise o anları izlediği görüldü. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay, sokakta yaşayan bir vatandaşın duruma tepki göstererek seslenmesiyle son buldu.

Öte yandan, sesi duyan gruptakiler panikleyerek farklı yönlere doğru kaçıştığı anlar yer alıyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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