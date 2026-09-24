Milli boksör Havvanur Kethüda, Avrupa şampiyonu

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Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörümüz Havvanur Kethüda altın madalya kazandı.

HAVVANUR KETHÜDA, AVRUPA ŞAMPİYONU

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun akşam seansında Havvanur, kadınlar +80 kilo finalinde Rus rakibi Kseniia Olifirenko'ya 3 rauntta da puan üstünlüğü kurarak Avrupa şampiyonu oldu. Trabzonspor'un 19 yaşındaki milli boksörü, kariyerinde büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

TÜRKİYE'NİN İLK ALTINI

Havvanur Kethüda'nın Avrupa şampiyonu olmasıyla birlikte Türkiye de 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda ilk altın madalyasını kazandı.