Ortak kampta tecrübelerini paylaşan Türk ve Kazak boksörlerin hedefi yeni madalyalar

Türkiye ile Kazakistan erkek boks milli takımları, ortak kamp yaparak yeni başarılar kazanmaya odaklandı.

21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenecek Akdeniz Oyunları'na Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanan Erkek Boks Milli Takımı'nın kampına, 16 sporcudan oluşan Kazakistan Erkek Boks Milli Takımı da dahil oldu.

Türk ve Kazak sporcular hem tecrübe kazanıyor hem de uluslararası organizasyonlar öncesi form tutuyor.

Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Turgut Dereköylü, AA muhabirine, kampta 41'i Türk olmak üzere 57 sporcuyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Önlerinde hedef olarak Akdeniz Oyunları'nın bulunduğunu belirten Dereköylü, "Yedi sıklette gideceğiz. Yedi sıklette de altın madalya için mücadele edeceğiz. Bize bu imkanı sağlayan Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Suat Hekimoğlu'na teşekkür etmek için Akdeniz Oyunları'nda birinci olup ona kupayı vermek istiyoruz." dedi.

Dereköylü, Kazakistan'ın dünya boksunda önemli seviyeye ulaştığını, ortak kampın her iki takım için büyük kazanım olduğunu dile getirdi.

Kamp boyunca yapılan eldiven çalışmalarının turnuva havasında geçtiğini vurgulayan Dereköylü, "Asya coğrafyasında boksta çok büyük atılım var. Eldiven çalışmasının sonucunda çok iyi yerlere geleceğiz. 25 Temmuz'a kadar çalışmaları sürdüreceğiz. Müthiş tecrübe elde ediyoruz. Bu da maçlarımıza madalya olarak yansıyacak." diye konuştu.

"Kazaklar ile Türkler arasında bir güzel köprü kuruldu"

Kazakistan Erkek Boks Milli Takımı Antrenörü Zhamil Zhussip ise Türkiye ile Kazakistan arasında spor alanındaki işbirliğinin her geçen gün güçlendiğine işaret etti.

Kazakistan'dan 16 sporcu ve 4 antrenörle Türkiye'ye geldiklerini anlatan Zhussip, "Türkiye Boks Federasyonuna teşekkür etmek istiyorum. Kazaklar ile Türkler arasında güzel bir köprü kuruldu. Ortak eğitim ve antrenman kampı gerçekleştiriliyor. Eğitim kampının amacı tecrübe paylaşımıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını dile getiren Zhussip, şunları kaydetti:

"Çok güzel tecrübe ediniyoruz. Bunun hem onlar hem de bizim için çok faydalı bir deneyim olacağına inanıyorum. Gösterilen misafirperverlik için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki bu kampı ve organizasyonu gerçekten çok beğendik. Burada çok güzel deneyim kazandık. Organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederiz."

Kazak milli boksör Ertugan Zeinulinov da yaklaşık 15 yıldır boks yaptığını, ortak kampın kariyerleri açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını aktaran Ertugan, şunları kaydetti:

"Çok güzel tecrübeler ediniyoruz. Bunun hem onlar hem de bizim için faydalı bir deneyim olacağını düşünüyorum. Buraya geldiğimiz günden itibaren bize çok sıcak ve samimi şekilde ev sahipliği yaptılar. Misafirperverliklerinden dolayı kendilerine gönülden teşekkür ediyoruz. Türkiye'ye başarılar diliyoruz."