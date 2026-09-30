Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar

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Yurt dışındaki bir eğlence mekanındaki partide gergin anlar yaşandı. İki kadın müşteri arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü tartışma, saniyeler içinde kontrolden çıktı.

EĞLENCE MEKANI RİNGE DÖNDÜ

Karşılıklı söz dalaşıyla yükselen tansiyon, hızla tekmeli ve yumruklu fiziksel kavgaya tırmandı. Eğlence mekanını bir anda ringe dönüştüren şiddet dolu anlar, mekandaki diğer müşterilere panik yaşattı.