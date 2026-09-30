Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar

Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir eğlence mekanında düzenlenen partide iki kadın müşteri arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar, mekanı adeta boks ringine çevirdi.
Yurt dışındaki bir eğlence mekanındaki partide gergin anlar yaşandı. İki kadın müşteri arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü tartışma, saniyeler içinde kontrolden çıktı.
EĞLENCE MEKANI RİNGE DÖNDÜ
Karşılıklı söz dalaşıyla yükselen tansiyon, hızla tekmeli ve yumruklu fiziksel kavgaya tırmandı. Eğlence mekanını bir anda ringe dönüştüren şiddet dolu anlar, mekandaki diğer müşterilere panik yaşattı.