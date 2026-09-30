Haberler

Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar Haber Videosunu İzle
Partide bir anda kıyamet koptu! İki kadını ayıramadılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir eğlence mekanında düzenlenen partide iki kadın müşteri arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar, mekanı adeta boks ringine çevirdi.

Yurt dışındaki bir eğlence mekanındaki partide gergin anlar yaşandı. İki kadın müşteri arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başlayan sözlü tartışma, saniyeler içinde kontrolden çıktı.

EĞLENCE MEKANI RİNGE DÖNDÜ

Karşılıklı söz dalaşıyla yükselen tansiyon, hızla tekmeli ve yumruklu fiziksel kavgaya tırmandı. Eğlence mekanını bir anda ringe dönüştüren şiddet dolu anlar, mekandaki diğer müşterilere panik yaşattı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Serie A'da ayın en güzel golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

İtalya'yı sallamaya devam ediyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİnr:

Neden ısrarla çıplaklık ve kadının donunu fokuslayarak haber yapıyorsunuz rezillik sizinki de…

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gonca Vuslateri'den sürpriz karar! Hesaplarını kapattı

Yeni dizisiyle ekranlara dönmüştü! Gonca Vuslateri'nden radikal karar
Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü

Korkulan oldu! A Milli Takım'da deprem
Aylarca kurtulmaya çalışmıştı! Sahra Işık sonunda soyadını değiştirdi

Aylarca kurtulmaya çalışmıştı! Sahra Işık sonunda muradına erdi
Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar

Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri dibimize konuşlandırdılar
101 yıllık market zincirinden radikal karar! 27 mağaza kapanıyor

Asırlık zincir market mağazalarını kapatıyor
Veresiye talebi reddedilince tekele kamyonla daldı! Saniyelerle kurtuluş kamerada

Veresiye talebi reddedilince kamyonuyla tekele daldı
Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 54 yıllık dev markası konkordato ilan etti