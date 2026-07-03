Haberler

Kick boksta hedef uluslararası müsabakalarda kürsüye çıkmak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, altyapıya verdikleri önemle başarıyı yakaladıklarını belirterek, büyüklerde Avrupa, gençlerde dünya şampiyonluğu hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, altyapıya verdikleri önem sayesinde kick boksta önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "Hedefimiz büyüklerde Avrupa, gençlerde de dünya şampiyonluğu elde etmek." dedi.???????

Büyükler ve Küçükler Kick Boks Türkiye Şampiyonası dolayısıyla Bolu'ya gelen Kayıcı, AA muhabirine, şampiyonanın milli takım kadrolarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kayıcı, burada başarılı olan genç sporcuların Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda, büyüklerin ise Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı elde edeceğini kaydetti.

Kick boksta elde edilen başarıların planlı çalışmaların sonucu olduğunu vurgulayan Kayıcı, "Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı federasyonlar içerisinde lisanslı sporcu sayısı açısından 5'inci büyük federasyonuz. Bu bizim için önemli bir başarı. Federasyonumuzu antrenörlerimiz, hakemlerimiz, sporcularımız ve aileleriyle büyük bir aile anlayışıyla yönetiyoruz. Başarılarımızın temelinde de bu birliktelik var." diye konuştu.

Kayıcı, altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini, okul sporları ve üniversitelerde de aktif olarak yer aldıklarını dile getirerek, "Üniversitelerde organizasyonlar düzenliyoruz. Bu yıl Antalya'da Askeri Dünya Kick Boks Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Uluslararası alanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedefimizi her zaman büyük tutuyoruz"

Kick boksun uluslararası organizasyonlarda giderek daha fazla yer aldığını belirten Kayıcı, "Başkanlığını yürüttüğüm Uluslararası Akdeniz Kick Boks Federasyonu kapsamında bu yıl Akdeniz Oyunları'nda kick boks ilk kez gösteri sporu olarak yer aldı. Gelecek organizasyonlarda resmi branş statüsü kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

Bu yılki hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kayıcı, "Dünya şampiyonu bir takımız. Genç sporcularımız da çok iyi yetişiyor. Milli takım kadrolarını adaletli şekilde oluşturuyoruz. Büyüklerde Avrupa, gençlerde ise dünya şampiyonluğu istiyoruz. Hedefimizi her zaman büyük tutuyoruz." diye konuştu.

Tüm spor federasyonlarının ortak amacının Türkiye'yi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil etmek olduğunu belirten Kayıcı, "Yaklaşık 65 federasyonumuz var. Hepsine saygımız sonsuz. Hepimizin ortak amacı ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve İstiklal Marşı'mızı uluslararası organizasyonlarda okutmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsü onlarca kişiye mezar oldu
'Dezenflasyon sürecek' diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı

"Dezenflasyon sürecek" diyen Bakan Şimşek, 4 madde sıraladı
'Evde çalınır' diye yanında taşıdığı 400 gram altını pazarda çaldırdı

"Evde çalınır" korkusuyla yanına aldı! Pazarda tüm serveti buhar oldu
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal