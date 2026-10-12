Boks Federasyonu, Avrupa şampiyonu kadın milli takımın kupasını Bahçeli'ye sundu

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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve asbaşkan Sinan Demircioğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda kadın milli takımının kazandığı şampiyonluk kupasını takdim etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 17-25 Eylül 2026 tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası'nda elde edilen başarı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, kadın milli takımının şampiyonluk kupası Bahçeli'ye sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, kadın milli takımının elde ettiği başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türk boksuna verdiği desteklerden dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.

Hekimoğlu, Türk boksunu uluslararası alanda daha üst seviyelere taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA