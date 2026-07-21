Sokaktan geçerken gördüğü spor salonu hayatını değiştirdi: Şimdi dünya şampiyonluğu peşinde

Kastamonu'da 10 yıl önce sokaktan geçerken gördüğü spor salonuna girerek muaythai ve kick boksla ilgilenmeye başlayan 17 yaşındaki Yiğit Şişman, uluslararası ve Türkiye'deki müsabakalardan aldığı derecelerle adından söz ettiriyor. Şişman, İtalya'da düzenlenecek Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak için ter dökecek.

Kastamonu'da yaşayan Yiğit Şişman, 7 yaşında sokaktan geçerken gördüğü ve merak ederek girdiği spor salonunda başladığı muaythai ve kick boks sporlarında aldığı başarılarla dikkat çekiyor. 17 yaşındaki genç sporcu, muaythai branşında 2022 yılında Avrupa ikincisi, 2025 yılında gerçekleştirilen Dünya Gençler muaythai Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. muaythai'de 11 kez Türkiye şampiyonluğu yaşayan Şişman, kick boks branşında da 18 sporcunun katıldığı üst gençler 57 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak milli takım kotası aldı. Genç sporcu, şimdi İtalya'da düzenlenecek Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Şişman, dünya şampiyonasında şampiyon olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade etti.

"Başarılarımı azimle çalışarak elde ettim"

Sporla tanışma hikayesini anlatan Yiğit Şişman, "7 yaşında başladım. Sokaktan geçerken bu salona uğramıştık. Bekir Hoca ile tanıştım, sporu bana sevdirmişti. İlk hafta antrenmanlara zorla geldim, daha sonra kendi isteğimle gelmeye başladım. Azimle çalışarak başarılarımı elde ettim" dedi.

"Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım"

Muaythai ve kick boks branşlarında önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Şişman, "2022 yılında Avrupa Şampiyonası'nda Yıldızlar kategorisinde muaythai branşında Avrupa ikincisi oldum. 2025 yılında Abu Dhabi'de düzenlenen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldum. Aynı yıl Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluk elde ettim. 11-12 kez Türkiye şampiyonu oldum. Muaythai branşıyla ilgilenirken kick boks ilgimi çekti ve yarışmalara katıldım. 2025 yılında ilk katıldığım Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldum. 2026 yılında Üst Gençler kategorisi 57 kiloda, 18 sporcu arasından Türkiye şampiyonu oldum. Milli takım kotası alarak Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım" diye konuştu.

"Hedefim dünya şampiyonu olmak"

Şampiyona hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyleyen Şişman, "Hedefim dünya şampiyonu olmak. Seneye büyüklerde Türkiye şampiyonu olmak, daha sonra dünya şampiyonalarına katılarak milli takımımızı sonuna kadar desteklemek istiyorum. Kastamonu'yu ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı göndere çektirmeye çalışacağım. İki-üç saatlik antrenmanlarımız oluyor. Müsabakalara yaklaşık son iki ay kala günde iki, üç kez antrenman yapıyoruz. Bu şekilde hazırlanıyoruz. Buradaki çocuklara da ders veriyorum, onlara örnek olmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Bekir Shukakidze: "Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek"

Kastamonu Muay Thai İl Temsilcisi ve antrenör Bekir Shukakidze ise Yiğit Şişman'ın azmiyle örnek bir sporcu olduğunu söyleyerek, "Çok inatçı, çok istekli ve çalışkan bir sporcu. Yiğit 11 kez Türkiye şampiyonluğu elde etti. Milli takımlarda güzel başarılar kazandı. Avrupa ikinciliği, uluslararası EMF Avrupa kupalarında şampiyonluklar elde etti. 2025 yılında Abu Dhabi'de düzenlenen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü oldu. Rus ve Yunan rakiplerini nakavt ederek dünya üçüncülüğünü elde etti. 2025 yılında Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katıldı ve Türkiye üçüncüsü oldu. 2026 yılında yine 57 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Milli takım kotası aldı. Şimdi İtalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek" ifadelerini kullandı.

Yiğit Şişman'ın spora ilk başladığında zorlandığını, ancak şimdi başarılarıyla kendilerini gururlandırdığını kaydederek Shukakidze, "İlk başladığında ilk hafta, ilk bir ay boyunca sanki zorla geliyordu. Daha sonra çok bağlandı. Hatta bir dönem salondan kovulduğu bile oldu ama gitmedi. Hep kapılarda bekledi ve çalışmaya devam etti. Çok şükür bugün büyük başarılar elde ettik. Alttan gelen sporcularımız var. Yiğit'i örnek alıyorlar. Onun gibi başarmak için çalışıyorlar" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı