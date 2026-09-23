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İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan

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İnsan ve robot kapıştı! İşte kazanan
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İnsan ile robotun karşı karşıya geldiği boks maçında robot daha üstün bir performans sergiledi. Rakibine art arda darbeler indiren robot, mücadelede insan rakibine zor anlar yaşattı.

İnsan ile robotun karşı karşıya geldiği boks maçında kazanan taraf robot oldu. Ringde daha üstün bir performans sergileyen robot, rakibine art arda darbeler indirerek mücadelede üstünlüğünü ortaya koydu.

RİNGDE ROBOT ÜSTÜNLÜĞÜ

İnsan ve robotun karşı karşıya geldiği mücadelede robotun hareketleri dikkat çekti. Karşılaşma boyunca daha etkili dövüşen robot, rakibine karşı üstünlük kurdu. İnsanın aldığı darbeler karşısında zor anlar yaşadığı görülürken, robotun saldırıları karşısında geri çekilmek zorunda kaldı.

RAKİBİNİ ADETA DÖVDÜ

Robotun sergilediği performans izleyenleri şaşırttı. İnsan rakibine göre daha kontrollü ve etkili hareket eden robot, mücadelede üstün taraf olarak öne çıktı. Karşılaşmadan geriye, robotun insana karşı kurduğu belirgin üstünlük ve ringdeki dikkat çekici görüntüler kaldı.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMÜNİR VERİVER:

70 kilo robottanda dayak yemem.

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