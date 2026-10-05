Haberler

23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da 20 sporcuyla kampa girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı Kastamonu'da 20 sporcuyla kampa girdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası için kampa başladı. Antrenör Deniz Tahincioğlu, kampa 20 sporcunun katıldığını ve takım halinde şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

23 Yaş Altı Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki ikinci etap kampı başladı.

Milli takım, Hırvatistan'da 14-25 Kasım'da düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası kapsamında bir haftalık aranın ardından Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarına tekrar başladı.

Takımın antrenörü Deniz Tahincioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa 20 sporcunun katıldığını söyledi.

Kampın verimli geçtiğini anlatan Tahincioğlu, "Türkiye'ye Avrupa şampiyonu olarak döneceğiz. Kadromuz güzel. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Buradaki sporcularımızın hepsi özverili çalışıyor. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Hırvatistan'dan takım halinde şampiyon olarak gelmeyi düşünüyoruz. Bunu başaracağız." dedi.

Eldiven çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydeden Tahincioğlu, "Üçüncü etap kamp maç kampı olacak. Belki ikili kampımız olabilir. İyi gidiyor, daha da iyi olacağız. Kampın sonunda sporcular çok daha iyi duruma gelecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
İzmir'de 23 yıl hapisle aranan firari kadın, mutfaktaki gizli bölmede saklanırken yakalandı

Saklandığı yer şoke etti! Mutfaktaki gizli bölmede yakalandı
'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif

Türk dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu
Emekli Tuğamiral Türker Ertürk'e ilk duruşmada hapis ve tahliye kararı

Emekli tuğamirale ilk duruşmada hapis ve tahliye
Arda Güler ile kıyaslanıyordu! Dört ayda felaketi yaşadı

Arda Güler ile kıyaslanıyordu! Dört ayda felaketi yaşadı
Yaşama tutunmak için babasını arayan Hamid Yorulmaz dosyasında anne tutuklandı

Yaşamak için babasını arıyordu! Hamid dosyasında karar verildi
Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı

Teslim olanları zırhlı araçla ezdiler
13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu

13 yaşındaki Türkiye şampiyonunun cenazesinde gözyaşları sel oldu
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim

Sessizliğini bozdu: Tugay’dan AK Parti iddialarına tek cümlelik yanıt