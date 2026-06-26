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Boks Milli Takımı Erzurum'da kampta

Boks Milli Takımı Erzurum'da kampta
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Boks A Milli Takımı, Akdeniz Oyunları hazırlıkları kapsamında Erzurum'da yüksek irtifa kampına başladı. 16 boksör, antrenörler eşliğinde kondisyon çalışmalarını sürdürüyor.

Boks Milli takımı, yüksek irtifa kampı için Erzurum'u seçti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezinde konaklayan Ay-yıldızlı boksörler kondisyon antrenmanlarını atletizm tartan pistte yapıyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kamp Eğitim Merkezi (KEM) bugünlerde Boks A Milli takımını ağırlıyor. Ay-yıldızlı boksörler, Anadolu'nun zirvesinde güç ve kondisyon depoluyor.

Antrenörler Ali Şerrahimov, Hamit Tanrı Bergenov Selim Vinçoğlu, Turgut Dereköylü, Altar Kalkışım, Atletik performans Alperen Akbulut, Kondisyoner Ramazan İşmen ve Masör Osman Babür'ün görev yaptığı kampta 16 boksör İtalya'da yapılacak olan Akdeniz Oyunlarına hazırlanıyor.

Boks A Milli takım başantrenörü Ali Şerrahimov, Erzurum'un yüksek irtifa kampı için ideal bir yer olduğunu belirterek, burada kamp yapmaktan bir hayli mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Kamp ortamımız ve şartlarımız süper. Ben de şahsen Erzurum'u çok sevdim. Akdeniz oyunlarına iddialı bir ortama hazırlanıyoruz. Erzurum kampının meyvelerini alacağımız madalyalarla toplayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Boks Milli takımında yer alan sporcular da Erzurum kampını en iyi şekilde değerlendirerek ringe çıkmak için hocalarının bir dediğini ikiletmemeye çalışıyor.

Ay-yıldızlı sporcular ve antrenörler, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve yönetim kuruluna, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e de destekleri için teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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