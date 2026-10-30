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Jake Paul, ringe dönüyor: Rakibi iki hafta içinde açıklanacak

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Jake Paul, ringe dönüyor: Rakibi iki hafta içinde açıklanacak
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Anthony Joshua karşısında nakavt olarak kaybettiği maçta çenesi iki yerden kırılan Jake Paul, 24 Aralık’ta Dubai’de ringe çıkacak. Paul’ün rakibinin önümüzdeki iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

ABD’li boksör Jake Paul, 24 Aralık Perşembe günü Dubai’de düzenlenecek organizasyonla ringe dönecek. 29 yaşındaki boksörün rakibi henüz belli olmadı.

Paul, geçen yıl aralık ayında eski iki kez birleşik ağır siklet dünya şampiyonu Anthony Joshua ile karşılaşmış, altıncı rauntta nakavt olarak maçı kaybetmişti. Bu maçta çenesi iki yerden kırılan Paul, 12 ay sonra ilk kez ringe çıkacak.

2024’te Mike Tyson ile de karşılaşan Paul, profesyonel kariyerinde 12 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Paul galibiyetlerinin 7’sini nakavtla kazandı.

Rakip listesinde dört isim

Paul’ün rakibi olarak daha önce eski UFC dövüşçüleri Darren Till ile Francis Ngannou’nun, İngiliz boksör Chris Eubank Jr.’ın ve WBC welter siklet dünya şampiyonu Ryan Garcia’nın adı geçmişti.

Paul’ün maçlarını organize eden Most Valuable Promotions’ın kurucu ortağı ve CEO’su Nakisa Bidarian, aday listesinin üç ya da dört isme indiğini açıkladı. Bidarian, Darren Till’in de listede yer aldığını doğruladı. Rakibin bir ya da iki hafta içinde açıklanmasını beklediğini belirten Bidarian, “Ticari değeri olan, gerçek bir sınav oluşturacak ama Jake Paul karşısında büyük bir üstünlüğü bulunmayan doğru rakibi belirlemeye çalışıyoruz” dedi.

Bidarian, Paul’ün 13 ay önce Joshua ile üç hafta içinde karşılaşmak için ısrar ettiğini ve onu yenebileceğine inandığını da hatırlattı.

"Her zamankinden daha açım"

Dönüşüne ilişkin açıklama yapan Jake Paul, “Yıllarca risk alarak, kimsenin karşılaşacağımı düşünmediği rakiplerle dövüşerek insanların yanıldığını kanıtladım. Yaşananlar kendime olan inancımı değiştirmedi. Her zamankinden daha açım. 24 Aralık’ta Dubai’de ringe dönerek yeni bir sayfa açacağım” ifadelerini kullandı.

Rakibine ilişkin de konuşan Paul, “Listede çok sayıda isim var. Bakalım sözleşmeyi kim imzalayacak” dedi.

Özgür Umut Demirci
Özgür Umut Demirci
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