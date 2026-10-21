Göktürk'te kira krizinde kick boksçu eğitmeni darbetti, adli kontrolle serbest kaldı

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – GÖKTÜRK'te spor salonunda kira zammı nedeniyle çıkan kavgada kick boks hocası Gökhan Ş. (50), spor eğitmeni Selma Y.'yi (33) darbetti. Çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kick boks hocası Gökhan Şahin (50) açıklama yaparak, "Beni kameraya aldığını fark edince öfkeme yenik düşüp yerimden kalkıp telefona tekme attım. Tekme telefona geldi. Vücuduna gelmedi arkadaşlar, ben ona vurmadım. Bizi ayırırken tekme atmaya çalıştı, tişörtümü yırttı. Yerden dambıl alıp bana vurmaya çalıştı. Tehdit telefonları ve mesajları aldım" dedi.

Olay, 1 Eylül Salı günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde bulunan bir spor salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, spor eğitmeni Selma Y., salonun kiracısı olan kick boks hocası Gökhan Ş.'den kiralama yaparak burada çalışmaya başladı. İddiaya göre, 6 ay dolmadan kirasına zam yapılan Selma Y. ile Gökhan Ş. arasında bu nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gökhan Ş., Selma Y.'yi darbetti. Şikayetçi olan Selma Y.'nin 'Kasten yaralama' suçundan poliste 2 kaydı olduğu öğrenildi. Kadının darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Gökhan Ş. ise ifadesinde, spor salonunun kiracısı olduğunu ve Selma Y.'ye alt kiralama yaptığını belirtti. Kendi kirasına Eylül ayında zam yapılması nedeniyle Selma Y.'nin kirasını da artırdığını öne süren Gökhan Ş., ardından aralarında tartışma çıktığını, Selma Y.'yi darbettiğini ve pişman olduğunu ifade etti. Olayla ilgili 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından adli işlem yapılan Gökhan Ş., adliyeye sevk edildi. Gökhan Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'TEKME VÜCUDUNA DEĞİ TELEFONA GELDİ'

Gökhan Şahin yaptığı açıklamada, "Benim bu şahsa hiçbir zararım olmamış, aksine ona kötü gününde yardım elimi uzattım; faydam olmuştur. Kendi dükkanını kira artışı nedeniyle kapatmıştır, ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık. Kendi alanımda ona bir yer verdim, yardımcı olmaya çalıştım. O da çalışma şartlarını kabul etti. İlerleyen zamanlarda konumuz hep onun daha önce kameraya kaydettiği diğer şahıslarla ilgili videolar, sevgilileriyle ilgili olan, darknet dolandırıcılık, kayıtları gibi konulardı. Ben bu tür bir kişilikten rahatsız oldum ve yollarımızı ayırmak istediğimizi söyledim. Gitmedi, hiç üstüne alınmadı. Ardından 2-3 ay geçti. Olay günü çalışma şartlarımızın 2 ay sonra değişeceğini söyledim, 'Maliyetler artacağı için 2 ay öncesinden haber veriyorum' dedim. O da bu şartların kendisine uygun olmadığını dile getirdi ve sesini yükseltmeye başladı. Hiddetlenerek bağırmaya başladı, tehditler savurdu. Ben de kendisinden uzaklaşıp dışarı çıktım. Peşimden gelip bana ve iş yerime hakaretlerde bulundu; beni taciz ve tahrik etti. Beni kameraya aldığını fark edince öfkeme yenik düşüp yerimden kalkıp telefona tekme attım. Tekme telefona geldi. Vücuduna gelmedi arkadaşlar, ben ona vurmadım. Elinden düştü üstüme yürüdü. Ellerinden tutup durdurdum. 2-3 saniye sonra zaten dışarıdan da esnaf arkadaşlar geldi" dedi.

'YERDEN DAMBIL ALIP VURMAYA ÇALIŞTI'

Gökhan Şahin, "Bizi ayırırken tekme atmaya çalıştı, tişörtümü yırttı. Yerden dambıl alıp bana vurmaya çalıştı. Neyse ayrıldık. Ondan sonra 'Polisler geliyor' dendiğinde ben de fark ettim artık bunu kurguladığını ve gerçekleştirmek için elinden geleni yaptığını anladım. Karşılıklı birbirimizden şikayetçi olduk. İş zaten yargıya gitti. Süreç devam ederken olayın üstünden 2 hafta geçtikten sonra bu şahıs vücudunda yaralarla sanal medyada saldırılara başladı. Yaraların benimle hiç alakası yoktur bu arada. Beni hedef gösterip itibar kaybı yaşatmaya çalıştı. Hiçbirşey göründüğü gibi olmamıştır. Yalanların neticesinde iş kaybı yaşadım. Sanal medyadan kınandım. Arkadaşlar işin başı sonu belli olmadan bilmeden kınamayın. Eline telefon alan tuzak kurmaya çalışıyor olabilir böyle şeyler çok oluyor. İşin bu tarafı da olduğunu anladım. Unutma; kınadığın şeyle sınanırsın. Sonrasında tehdit telefonları ve mesajları aldım. Ne diyeyim, Allah iyilerle karşılaştırsın" dedi.

'KİRANI 40 BİN LİRA YAPTIM BEĞENMİYORSAN GİT'

Darbedilen Selma Y. ise ifadesinde, "Bu iş yerini, iş yeri kiracısı olan kick boks hocası Gökhan Ş.'den kiraladım. 1 Eylül Salı günü Gökhan Ş. bana hitaben, 'Kiranı 40 bin lira yaptım' dedi. Ben de kendisine, 'Hocam, kiramı neden 40 bin lira yapıyorsunuz. 6 ay oldu kiralama yapalı ve daha kiranın senesi gelmedi. Bir yenilik mi yaptınız. Kiranıza da zam gelmedi. Zam yapmanızın sebebi nedir. Bana bir açıklama yapın, ben de buna göre hareket edeyim' dedim. Daha sonra Gökhan Ş., 'Canım böyle istedi, beğenmiyorsan git' dedi. Bende 'Kusura bakma, ben bir yere gidemem. Kira artışları böyle son dakika söylenecek birşey değil. Dersi devam etmekte olan öğrencilerim var bir yere gidemem. Bu kirayı da ödeyemem. Kendime yeni bir yer bulana kadar birkaç ay aynı kiradan vermeye devam ederim, daha sonra çıkarım' dedim" ifadelerini kullandı.

'BENİ DARBEDİP YERDE SÜRÜKLEDİ'

Selma Y. ifadesinin devamında, "Gökhan Ş. bana, 'Öyle birşey yok, an itibariyle 40 bin lira vereceksin, yoksa döverek atarım buradan' dedi. Daha sonra Gökhan, Mesut diye bir ortak arkadaşımızı arayarak, 'Bunu başıma sen sardın, bunu al buradan, yoksa geberteceğim, döveceğim' dedi. Ben de bu sırada Gökhan'a, 'Seni polise şikayet edeceğim' dedim. Telefonumla kayıt almaya başladım. Gökhan, polis ve bana küfür ederek tekme, tokatla yumruk attı ve beni yerde sürükledi. Bu olayda yüzümden, sağ gözümden, sağ dirseğim ve sağ bileğimde yaralanmalarım meydana geldi. Bu sırada sesleri duyan vatandaşlar yanıma geldi ve beni Gökhan'dan kurtardılar" dedi.

'KİRAYI 25 BİN'DEN 40 BİN LİRAYA ÇIKARTTIĞINI SÖYLEDİ'

Kick boks hocası tarafından darbedildiğini söyleyen Selma Y., "Spor Akademisi mezunu bir pilates eğitmeniyim. Kendime bir pilates stüdyosu bakıyordum. Beni darbeden kişinin dükkanını 5-6 ay önce alan kiraladım. Olay 1 Eylül'de gerçekleşiyor. Bana durup dururken kirayı 25 bin liradan 40 bin liraya çıkardığını söyledi. Ben de ona dükkanda bir yenilik yapmadığını ya da senesi dolmadığını, ona zam gelmediğini, neden bunu yaptığını sorduğumda, 'Bu seni ilgilendirmez' diyerek bana küfür etmeye başladı. Kendisi sürekli küfür, hakaret eden bir insan. Çok fazla muhatap olmuyordum, dersimi verip çıkıyordum. Daha sonrasında sinirlenmeye başladı. 'Ben bunu ödemeyeceğim, yeni bir yer bakana kadar kirayı 25 bin liradan vermeye devam ederim. Ona yeni yer bulunca çıkarım' dedim. O da bunu kabul etmedi. 'Hayır, 40 bin lira vereceksin, seni öldürürüm. Defol git buradan' dedi. Dükkanda kamera sistemi yok. O yüzden ben kendimi güvene almak için bunun tehditlerini, hakaretlerini kameraya çektim. Bana şiddet uygulayabileceğini düşünmedim. Sen bir eğitmensin. Ne kadar öfkelenirsen öfkelen, sonuçta bir kadına ya da bir insana el kalkmaması gerekiyor. Bana karşı şiddet uygulayabileceği gerçekten aklıma gelmedi" dedi.

'İÇERİDE BENİM ÜZERİME DOĞRU ÜZERİME YÜRÜDÜ'

Selma Y. ifadesinin devamında "Daha sonra telefonla birilerini aradı. 'Benimle ilgili küfürler ediyor, bunu buradan göndereceğim, döveceğim, öldüreceğim elimde kalacak' diyor. Ben de kayıt almaya başladım. 'Senin burada belgen bile yok. Kişinin pilates işletme ruhsatı yok. Pilates derslerini orada verdiriyor. Senin eksiklerin var ve durup dururken zam yapıyorsun' diyerek video çektiğimde bana yine küfürler etmeye başladı. 'Polisi çağırıyorum' dediğimde polise karşı küfür etti. Daha sonra içeride benim üzerime doğru üzerime yürüdü; çünkü kendisi orada kamera olmadığını biliyor. İlk önce bir kere vurdu, sonra ' Kameraya çekiyorum seni' dediğimde telefonuma karşı bana tekme attı. Tekme göğsüme geldi, hem de telefonumu o durumda yere düşürmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

'DARP RAPORUM ZATEN MEVCUT'

Yardımına komşuların yetiştiğini söyleyen Selma Y., "Yan komşular koşarak benim çığlık sesime geliyorlar. 4-5 kişi ancak bu adamı ayırdı. Daha sonra ben polisi çağırdım, çok korktum. Ne yapacağımı da şaşırdım. Polis geldi, ifadesini aldı ve serbest bırakıldı. 15 gün oldu olay olalı ve hiçbir şekilde içeriye alınmadı. Sol diz kapağım, sağ kalçam, sağ dirsek ve sağ bileğimde ağrı mevcut. Sağ göğsüm bu arada hala acısı geçmedi. İş göremezlik raporu aldım. Darp raporum zaten mevcut. Böyle öfke kontrolü olmayan eğitmen yetiştirmesinler. Bunlara sertifika vermesinler. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Ben bir kick boks eğitmeni tarafından şiddete uğradım. Öfkesini kontrol edemeyen bir eğitmen istemiyoruz. Beni darbeden bu şahıs hala elini kolunu sallayarak gezmektedir, arada karşılaşıyoruz, bana göz teması kuruyor, kötü kötü bakıyor. Ben bundan çok rahatsız oluyorum. Sonuçta öfke kontrolü yok bu adamın, ne yapacağı belli olmaz. Böyle kişiler elini kolunu sallayarak gezmesinler istiyorum. Göz teması da sonuçta bir tehdittir. Gereğinin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı