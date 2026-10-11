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Edirne'de boks makinesini ıskalayan üniversite öğrencisinin eli duvarda kesildi

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Edirne'de bir üniversite öğrencisi, boks makinesine yumruk atarken hedefi şaşırıp kafenin tırtıklı duvarını yumrukladı ve eli kesildi. Sağlık ekiplerinin ambulansta müdahale ettiği öğrenci, 'Yanlış bir insanı düşündüm, fazla geldi' dedi.

Edirne'de boks makinesine yumruk atmak isteyen üniversite öğrencisi, hedefi şaşırınca kafenin tırtıklı duvarını yumrukladı. Eli kesilen genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaşadığı ilginç olayı anlatırken, boks makinesini kullanacak kişilere de duvara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Olay, Edirne'de Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trakya Üniversitesi öğrencisi Kerem Okyay, eğlence amacıyla boks makinesine yumruk atmak istedi. Ancak yumruğu makineye isabet etmeyen Okyay, hemen yanındaki kafenin tırtıklı duvarına vurdu. Elinden yaralanan genç için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Okyay'ın elindeki kesiklere ambulansta müdahale etti. Yaşadıklarını anlatan genç, yumruğunu duvara vurduğu anı esprili bir dille ifade etti.

"Yanlış bir insanı düşündüm, fazla geldi"

Yaşadığı olayı anlatan Kerem Okyay, "Hızımı alamayıp şu yandaki tırtıklı duvara geçirdim. Sonrasında zaten yarıldı. İzi var zaten, şuraya ve şurada kan lekeleri var. Sonrasında kan akmaya başladı. Anlık yanlış bir insanı düşündüm. O insanı düşününce de fazla geldi. Öyle hallettik bakalım. Kırık yok gibi inşallah. Tabii yarın sabah belli olacak, yarın sabah anlarız" dedi.

Boks makinesini kullanacak kişilere de uyarıda bulunan Okyay, "Bu makineyi kullanacak arkadaşlara bir tavsiyem, vururken bu yandaki tırtıklı duvara çok dikkat etsinler çünkü çok yakınında. Aman diyeyim böyle bir şey yaşamasınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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