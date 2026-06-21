Ünlü boks organizatörü Erol Ceylan'ın acı günü
Dünyaca ünlü boks organizatörü Erol Ceylan'ın 88 yaşındaki annesi Metiye Uyrun Ceylan, Almanya'da hayatını kaybetti. Cenazesi Yozgat'ta toprağa verilecek.
Dünyaca ünlü boks organizatörü Erol Ceylan'ın 88 yaşındaki annesi Metiye Uyrun Ceylan hayatını kaybetti.
Dünyaca ünlü boks organizatörü Erol Ceylan'ın Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan annesi Metiye Uyrun Ceylan, yaşamını yitirdi. 88 yaşındaki Ceylan'ın cenazesi Almanya'dan Yozgat'ın Şefaatli Kuzayca köyüne getirilip, salı veya çarşamba günü kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı