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Gizem Özer'den bronz madalya sonrası olay sözler: Hakemleri de yenmem lazım!

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Gizem Özer'den bronz madalya sonrası olay sözler: Hakemleri de yenmem lazım!
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Bulgaristan'da düzenlenen 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, 60 kilo yarı finalinde Fransız Sthelyne Grosy'ye mağlup olarak bronz madalya kazandı. Hakem yönetimine sitem eden Özer, "Rakibi yenmek yetmiyor hakemleri de yenmem lazım. Üzgünüm, kazanacağıma çok inanmıştım. Hayırlısı buymuş'' dedi.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Gizem Özer, bronz madalya elde etti.

GİZEM ÖZER'DEN BRONZ MADALYA

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Gizem Özer, 60 kilo yarı finalinde Fransız Sthelyne Grosy ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan Gizem Özer, turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Milli sporcu, büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonalarında ilk madalyasını aldı.

"HAKEMLERİ DE YENMEM LAZIM!"

Karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Gizem Özer, "Rakibi yenmek yetmiyor hakemleri de yenmem lazım. Üzgünüm, kazanacağıma çok inanmıştım. Hayırlısı buymuş. Önümde Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar var. Başta hocam Nazım Yiğit olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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