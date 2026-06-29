Ağabeyinin teşvikiyle başladığı kick boksta dünya şampiyonu oldu

KAYSERİ'de fitness için gittiği salonda kick boks yapan çocukları gören ağabeyinin teşvikiyle 7 yıl önce bu spora başlayan Cafer Ahmet Uysal (15), Antalya'da düzenlenen 2026 Kick Boks Dünya Kupası'nda (WAKO World Cup Turkish Open) 63 kiloda şampiyon oldu. Uysal, "Ağabeyim spor salonuna fitness yapmaya geliyordu. Küçük çocukların kick boks yaptığını görüyor. Sonrasında beni de teşvik ediyordu. 43 ülkenin katıldığı şampiyonada dünya kupası şampiyonu oldum. Bu gerçekten gurur verici" dedi.

Kayseri'de yaşayan Cafer Ahmet Uysal, 2019 yılında fitness için salona giden ağabeyinin kick boks yapan çocukları görüp teşvik etmesiyle bu spora başladı. Kick boksta 7 yılda birçok yarışmaya katılan Uysal, çeşitli dereceler elde etti. Son olarak ise 12-17 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 43 ülkeden 2 bin 985 sporcunun mücadele ettiği 2026 Kick Boks Dünya Kupası'nda 63 kiloda şampiyon oldu. İleride milli sporcu olup Türkiye'yi temsil etmeyi hedefleyen Uysal, "Kick boksa 8 yaşında başladım. Ağabeyim spor salonuna fitness yapmaya geliyordu. Küçük çocukların kick boks yaptığını görüyor. Sonrasında beni de teşvik ediyordu. 43 ülkenin katıldığı Dünya Kupası Şampiyonası'nda, dünya kupası şampiyonu oldum. Bu gerçekten gurur verici. Antalya'da 12-17 Mayıs arasında düzenlendi. Kendime güveniyordum. Allah'ta bana nasip etti" diye konuştu.

'BAYRAĞIMIZI EN GÜZEL ŞEKİLDE DALGALANDIRMAK İSTİYORUM'

Hedeflerinden bahseden Uysal, "Hedefim ileride milli sporcu olup Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmek. Şu anda da dünya şampiyonasına hazırlanıyorum. Dünya şampiyonu olmak için çabalıyorum. Orada da dünya şampiyonu olup, bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum. Benim yaşımdakilere spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Spor, kişiye disiplin ve sorumluluk katan bir şey ve öz güven veriyor" ifadelerini kullandı.

'8 YAŞINDAN BERİ ELİMİZDE YETİŞTİ'

Antrenör Mustafa Özer ise "Ahmet'in Mert diye ağabeyi vardı. Fitness yapıyordu. Bizim antrenmanlarımızı izlemiş. Bize gelip, 'Benim kardeşim var, onu da başlatabilir miyiz?' dedi. 8 yaşından beri bizim elimizde yetişti. Son yılda sınavları bittiğinde biz maçlara girme karı aldık. Dünya kupasında derece aldı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı