Haberler

Beylikova'da sporun gücü her geçen gün büyüyor

Beylikova'da sporun gücü her geçen gün büyüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan kick boks kursları, minikler ve büyükler kategorilerinde toplam 80 kursiyere ulaştı.

Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan kick boks kursları, kız ve erkek olmak üzere minikler ile büyükler kategorilerinde toplam 80 kursiyere ulaştı.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde, Beylikova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında açılan kick boks kursları, ilçedeki çocuk ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. Kız ve erkeklerden oluşan minikler ile büyükler kategorilerinde eğitim gören kursiyer sayısı kısa sürede 80'e ulaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Öğretmenin cinsiyet değiştirdiği iddiası kriz çıkardı! MEB inceleme başlattı

Öğretmen cinsiyet değiştirdi, okulda kriz çıktı
'Cezaevinde Volkan Ayvazlı'ya işkence' iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı

"Cezaevinde işkence" iddiasında olayın perde arkası bambaşka çıktı
Trafikte saldırıya uğrayan ünlü türkücü İsmail Altunsaray'ın burnu kırıldı, saldırgan gözaltına alındı

Trafikte saldırıya uğrayan ünlü türkücünün burnu kırıldı
Amedspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın peşinde

Amedspor turnayı F.Bahçe ve G.Saray'ın eski yıldızıyla vuruyor
Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi

Başları tehlikede: 4 milli futbolcunun isminin baş harflerini verdi
Alışveriş merkezine dalan saldırgan önüne geleni bıçakladı: 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Elinde bıçakla avm'ye daldı, önüne gelene saldırdı