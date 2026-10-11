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Denizli'de Yeşilay işbirliğiyle uyuşturucuya karşı kick boks galası düzenlendi

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Denizli'de Yeşilay işbirliğiyle uyuşturucuya karşı kick boks galası düzenlendi
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Denizli'de Yeşilay Denizli Şubesi ile Denizli Kick Boks İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen kick boks galasında sporcular, uyuşturucuya karşı farkındalık mesajı verdi. Adalet Parkı Amfi Tiyatro'daki etkinlikte dereceye giren sporculara kupa ve hediyeler takdim edildi.

Denizli'de uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla "Uyuşturucuya Hayır- Kick Boks Gala Gecesi" düzenlendi.

Yeşilay Denizli Şubesi ile Denizli Kick Boks İl Temsilciliği işbirliğinde Adalet Parkı Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, ringde mücadele ederek uyuşturucuya karşı toplumsal farkındalık mesajı verdi.

Yeşilay Denizli Şube Başkanı Fatih Gün, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bağımlılık ortaya çıktıktan sonra yürütülmemesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uyuşturucuya hayır, kick boksa evet diyerek vatandaşlarımızla beraberiz. Bu arada 'uyuşturucuya hayır' derken sporu ve özgürlüğü davet etmek istiyoruz. Uyuşturucu kullanan gençlerimizin zamanlarını spora dayalı faaliyetlerle geçirsin istiyoruz. Spor, bağımlılıkla mücadelemizin en büyük araçlardan biridir. Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadele için elimizden gelen çabayı sarf etmeye çalışıyoruz."

Organizasyonla gençlerin yanı sıra ailelere, eğitimcilere ve spor camiasına bağımlılıkla mücadelede ortak sorumluluk çağrısı yapıldı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı etkinlikte dereceye giren sporculara kupa ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA
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