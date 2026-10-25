Petr Yan kimdir? Dvalishvili ile üçüncü maçı kazanan Rus şampiyon nereli?

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Ufc 333'ün ortak ana maçında üçüncü kez karşılaşan Petr Yan ile Merab Dvalishvili, beş raundun sonunda kararı hakemlere bıraktı. Üç hakem de 48-47 Yan dedi ve Rus dövüşçü, 24 Ekim 2026'da Abu Dabi'de horoz siklet kemerini korudu.

Gürcü rakibi maç boyunca 50'den fazla düşürme denedi ama çok azında başarılı oldu. Dvalishvili maçtan sonra mazeret göstermedi, Yan'ın daha iyi dövüşçü olduğunu söyledi. Aynı gecenin ana maçında tüy siklet şampiyonu Alexander Volkanovski de Movsar Evloev'i yendi.

PETR YAN DVALISHVILI'Yİ NASIL YENDİ?

Petr Yan, Merab Dvalishvili'yi oybirliğiyle verilen hakem kararıyla yendi; üç kartta da skor 48-47'ydi. Yan'ın anlattığına göre antrenörü beşinci raunt öncesinde maçın 2-2 olduğunu, son raundu alırsa kazanacağını söyledi. İki dövüşçü ilk kez Mart 2023'te karşılaşmış, o maçı Dvalishvili kazanmıştı. Yan ise 6 Aralık 2025'te Las Vegas'taki UFC 323'te kemeri Dvalishvili'den almıştı. Seride durum artık 2-1 Yan'ın lehine.

PETR YAN KİMDİR?

Petr Yan, UFC'nin horoz siklet şampiyonu olan Rus karma dövüş sanatları sporcusu. Tam adı Petr Evgenyevich Yan, lakabı "No Mercy". Altıncı sınıfta tekvandoya başladı, sonra ağabeyinin gittiği boks derslerine yazıldı. Sekiz yıl boks yaptı ve 64 kiloda spor ustası unvanı aldı. Krasnoyarsk'taki Sibirya Federal Üniversitesi'nin beden eğitimi ve spor bölümünü bitirdi.

Profesyonel MMA'ya Aralık 2014'te başladı. Rus organizasyonu ACB'de 2015 horoz siklet Grand Prix'sini kazandı; Mart 2016'daki kemer maçını Magomed Magomedov'a kaybetti, Nisan 2017'deki rövanşta kemeri aldı. UFC'deki ilk maçına 23 Haziran 2018'de çıktı ve Teruto Ishihara'yı ilk rauntta teknik nakavtla yendi.

PETR YAN KAÇ YAŞINDA?

Petr Yan 11 Şubat 1993'te doğdu, 33 yaşında. Boyu 1,70.

PETR YAN NERELİ?

Petr Yan, Rusya'nın Krasnoyarsk Krayı'na bağlı Dudinka kentinde doğdu. Babası Çin ve Gürcü-Rus kökenli, annesi Rus. Kariyerini Yekaterinburg'dan sürdürüyor; Tiger Muay Thai ve American Top Team kamplarında da çalıştı.

PETR YAN HANGİ UNVANLARI KAZANDI?

Petr Yan UFC horoz siklet kemerini ilk kez 12 Temmuz 2020'de UFC 251'de, José Aldo'yu beşinci rauntta teknik nakavtla yenerek kazandı. 6 Mart 2021'de UFC 259'da Aljamain Sterling'e karşı dördüncü rauntta yasak diz vuruşu yüzünden diskalifiye edildi ve kemeri kaybetti. 30 Ekim 2021'de Cory Sandhagen'i yenip geçici şampiyon oldu, 9 Nisan 2022'deki birleştirme maçında ise Sterling'e bölünmüş kararla yenildi.

Sterling yenilgisinden üç yılı aşkın süre sonra, 6 Aralık 2025'te UFC 323'te Dvalishvili'yi yenerek ikinci kez şampiyon oldu. UFC 333'teki galibiyet, bu ikinci dönemindeki ilk kemer savunmasıydı.

PETR YAN EVLİ Mİ?

Petr Yan evli, eşinin adı Julia Yan. Çiftin iki oğlu var.