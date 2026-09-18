Taha Akgül'den belediyelere amatör branşlara destek çağrısı:

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, güreş gibi amatör branşların belediyelerin desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Akgül, Ümraniye Belediyesinin düzenlediği 2. Geleneksel Altın Kupa Gecesi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Güreş gibi amatör branşların belediyelerin desteğine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Akgül, "Futbol zaten çok ciddi bir destek alıyor ülkemizde. Güreş, boks, judo, tekvando, yüzme, bu gibi branşlara belediyelerin destek vermesi gerekiyor. Bu anlamda Ümraniye Belediyemiz ciddi bir sorumluluk üstleniyor." dedi.

Akgül, Ümraniye'deki güreş yapılanmasından övgüyle bahsederek "Bizim Ümraniye'de güreş takımımız da var, çok iyi antrenörlerimiz var, iyi de sporcularımız var. Biz bu sayıyı artıracağız. Biz inşallah federasyon olarak her şeyi yapacağız ve buradaki güreş takımımızı yarışabilir hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı"

Güreşin tabana yayılması için tüm illerle temasa geçtiklerini belirten Akgül, temmuz ayında düzenlenen minikler güreş şampiyonasında Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi.

Akgül, Ümraniyeli güreşçilerin de bu turnuvada başarılı olduğuna dikkati çekerek "(Ümraniye'den) Burada üç tane şampiyon çıktı minikler şampiyonasında. Orada biz 1300-1400 tane madalya dağıttık. O madalyalar 81 ilin tamamına yayıldı. 81 ilde, her ilçede herkese dokunduğumuz bir şampiyona oldu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekorunu kırdı." şeklinde konuştu.

"Güreşin popülaritesini tekrar artırmak, ata sporu olduğunu hatırlatmak derdindeyiz"

Uluslararası organizasyonları Türkiye'ye getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Akgül, ABD merkezli güreş organizasyonlarıyla görüşmeler yaptıklarını aktardı.

Akgül, Türkiye'de güreş açısından büyük potansiyel bulunduğunun altını çizerek "RAF organizasyonu var Amerika'da biliyorsunuz, 'Real American Freestyle' diye geçiyor. Şu anda UFC'den sonra en çok izlenen organizasyon ve sadece güreş yapılıyor orada. Şu anda RAF ile ciddi bir görüşme halindeyiz. İnşallah onları da Türkiye'ye getirirsek, Türkiye'de çok ciddi potansiyel var çünkü UFC'deki dövüşçülerle güreşçileri güreştiriyorlar. O yüzden çok büyük bir reyting alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güreşi tabana yaymanın önemine değinen Akgül, "Biraz daha güreşin popülaritesini tekrar artırmak, ata sporu olduğunu hatırlatmak, çocuklara bu maneviyatı tekrar işlemek. Derdimiz bu." dedi.

Kaynak: AA