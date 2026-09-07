El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz

Pakistan'da çocuklara yönelik dövüş eğitimi verilen bir kurumda uygulanan yöntem tartışma yarattı. Salonda kaydedilen görüntülerde bir eğitmenin, karşısına sırayla aldığı çocukların doğrudan yüzlerine yumruk attığı görülüyor. Görüntülerdeki darbelerin yalnızca hafif temaslardan ibaret olmadığı da dikkat çekiyor. Eğitmenin attığı bazı yumrukların ardından çocukların başları ve vücutları belirgin şekilde geriye savruluyor.

ÇOCUKLAR KENDİLERİNİ KORUMADAN DARBE ALIYOR

Görüntülerin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise çocukların savunma yapmaması. Çocuklar ellerini yüzlerine kaldırmadan eğitmenin karşısında beklerken, eğitmen boks eldiveniyle yüz ve çene bölgelerine sert darbeler indiriyor. Bir çocuğa vurduktan sonra sıradaki çocuğa geçen eğitmenin aynı uygulamayı art arda sürdürdüğü görülüyor.

YUMRUĞUN ETKİSİYLE BAŞLARI GERİYE SAVRULUYOR

Bazı çocukların aldıkları yumrukların şiddetiyle başlarının aniden geriye gittiği, vücut dengelerinin bozulduğu görülüyor. Diğer çocuklar ise hemen yanlarında yaşananları izleyerek sıralarının gelmesini bekliyor. Ortaya çıkan görüntüler, çocuklara dövüş sporu öğretmek ile çocukları doğrudan kafa ve yüz bölgesine darbe almaya zorlamak arasındaki sınırı tartışmaya açtı.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ SORGULANIYOR

Dövüş sporlarında antrenman ve dayanıklılık çalışmalarının kontrollü koşullarda gerçekleştirilmesi gerekirken, görüntülerde küçük yaştaki çocukların baş bölgelerine doğrudan darbe alması dikkat çekiyor. Görüntülerden kurumun adı, çocukların yaşları ve uygulamanın hangi antrenman programının parçası olduğu belirlenemiyor. Ancak görüntülerde açıkça görülen sert darbeler, uygulamanın çocukların güvenliği açısından sorgulanmasına neden oluyor.

O anlardan kareler;