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Boks Federasyonu, yüksek performans direktörü Dalkıran ile yollarını ayırdı

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Türkiye Boks Federasyonu, Milli Takımlar Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Türkiye Boks Federasyonu, Milli Takımlar Yüksek Performans Direktörü Nazım Dalkıran ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Federasyonun açıklamasında, "Türkiye Boks Federasyonu bünyesinde Milli Takımlar Yüksek Performans Direktörü olarak görev yapan Nazım Dalkıran ile yollarımız ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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